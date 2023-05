"Non lascio mai qualcosa a metà"

Dal consiglio per le pari opportunità di San Giuliano Terme al consiglio comunale di Pisa. E’ il percorso che l’avvocato Paola Perani prova a fare con le elezioni amministrative della prossima settimana. Candidata con la lista di Forza Italia, Udc e Pli, la professionista ha deciso di candidarsi "per mettermi a diposizione della città, dopo avere seguito e valutato positivamente l’azione dell’amministrazione uscente: il mio invito e appello ai cittadini a sostenermi il 14 e 15 maggio, votandomi, permetterà infatti all’attuale amministrazione di proseguire il lavoro intrapreso nel 2018 per altri cinque anni".

Perani però non guarda solo al suo risultato personale, ma promette di onorare l’impegno qualunque sarà il suo esito personale nelle urne: "Ogni lista che partecipa a questa tornata elettorale -precisa l’avvocato - si presenterà con decine di candidati e, ovviamente, non tutti verranno eletti, ma questo non cambia la cifra del mio impegno. Così come nella mia vita privata e professionale non lascio mai a metà gli impegni presi con la cittadinanza, perciò metterò la mia esperienza professionale, le mie competenze e la mia passione per Pisa a disposizione per l’intera legislatura". L’obiettivo di Paola Perani è anche quello di riavvicinare i delusi della politica alla partecipazione attiva. "Il mio invito - conclude - è infatti in particolare rivolto a quelle cittadine e quei cittadini che hanno perso la fiducia nelle istituzioni e sono indecisi se recarsi al voto: non rinunciate mai al vostro diritto e dovere di voto perché la partecipazione è la più grande vittoria della democrazia".