"Non intendo fare la carta da parati" E Buscemi ritira la candidatura

Andrea Buscemi non si candiderà a sindaco di Pisa. E non ci sarà neppure il movimento Centro che aveva puntato su di lui. L’annuncio arriva direttamente dall’attore e regista nel corso di una conferenza stampa svoltasi ieri nella sua abitazione pisana alla presenza degli esponenti del movimento ma anche degli attori Eva Robin’s, Pantaleo Annese, Martina Benedetti e della scenografa Laura Silo, che erano pronti a condividere con lui la sfida elettorale.

"Fin dall’inizio di questa avventura politica avevo le idee chiare - scandisce Buscemi - ovvero correre per diventare sindaco, mentre i risultati di un sondaggio che abbiamo fatto (mai reso pubblico dalla sua lista, ndr) ci attestano intorno al 10%. Un risultato lusinghiero in politica ma comunque insufficiente. Non ho l’ambizione di condividere l’aula con persone come Maria Concetta Gugliotta, candidata da Conti e avvocato di colei che mi perseguita da molti anni con accuse infondate, o essere un consigliere come una Picchi o uno Ziello qualunque. Non intendo essere carta da parati in consiglio comunale". Aggiunge anche di non essere interessato a proseguire nella corsa elettorale per "pesare" il consenso: "Non voglio fare apparentamenti con nessuno, né cerco incarichi istituzionali dopo che sono stato pugnalato alle spalle quando ero assessore alla cultura. Loro sono traditori".

Ma a spingerlo a ritirarsi è più in generale, "un clima di estrema ostilità nei miei confronti e il forte rigetto da parte di tutti gli attori della politica pisana: una politica provinciale, banale, di bassa lega e il gioco di parole non è casuale". Buscemi, infine, ricorda le "minacce di morte ricevute nel 2021 da una persona che ho querelato nei giorni scorsi dopo essere venuto in possesso dei messaggi vocali contenenti quelle minacce, ma nessun esponente politico cittadino ha osato alzare un dito in mia difesa o prendere pubblicamente le distanze da quelle frasi".

Indignato "per il silenzio della politica pisana" di fronte alle minacce anche il fondatore di Centro, Fabrizio Manfredini: "Andrea è un puro, innamorato di Pisa. Siamo convinti che fosse la persona giusta per governarla, ma non siamo disposti a barattare per qualche voto la sua incolumità e non ci prestiamo al gioco al massacro di cui Buscemi è tuttora vittima".

Gab, Mas.