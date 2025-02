"Non ci sono più i capannelli. Prolunghiamola"

Jonatan Frullini, del Vero Bistro in viale Gramsci commenta: "Non ci sono più i capannelli di persone, si vedono più controlli, gli spacciatori lo sanno e non si fermano. Basta dare un’occhiata in giro e le vie ora sono libere senza persone che stazionano e disturbano. Della Zona rossa do una valutazione positiva, speriamo che venga prolungata anche nella stagione estiva, così quando arriveranno i turisti troveranno una cartolina ben più accogliente della città rispetto a quanto avveniva prima. Non penso sia una misura repressiva, chi non delinque non ha paura di essere soggetto a controlli".

Federico Nicotera Baldacci, della Farmacia Baldacci aggiunge: "È un dato di fatto che passino più Volanti e forze dell’ordine a piedi, i controlli sono aumentati. Non ho ben chiaro come funzioni tuttavia il provvedimento. La farmacia, notoriamente, è terra franca, per cui difficilmente vediamo quanto succede. Una valutazione sulla Zona rossa? Non saprei, non ho la conoscenza necessaria per esprimermi".

Peas Nazmul Hoq, gestore della Trattoria da Michele, e di un minimarket, invece, è "contrario. Non penso che sia utile, quando succede qualcosa e chiamo le forze dell’ordine non intervengono, hanno timore. La chiusura dei minimarket invece è discriminatoria, perché in una via devono chiudere prima e in quella dopo no, o tutti o nessuno, così non è giusto. Parteciperò alla manifestazione contro la Zona rossa convocata per venerdì".

Giuliano Nardi, titolare dell’edicola in piazza Vittorio Emanuele, prosegue: "Il provvedimento funziona che è una bellezza, si vede la differenza da prima, a mio avviso è una scelta che promuovo a pieni voti. Peccato però che la durata sia solamente di 60 giorni, dovrebbe essere prorogata. Da quando è in atto, si vedono finalmente più controlli e meno brutti ceffi per la strada".

E. M. D. P.