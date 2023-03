"Non avevamo i guanti Così ho perso un dito"

La sicurezza sul lavoro al femminile. Un tema che è stato affrontato grazie anche alla testimonianza fondamentale della vicepresidente Anmil Pisa, Silvia Signorini. La sua storia personale di un infortunio sul posto di lavoro accende i riflettori sulle numerose difficoltà di essere donne e lavoratrici.

Dove lavorava al momento dell’infortunio?

"Lavoravo per una ditta che si occupava della raccolta e lavorazione delle pigne e produzione di pinoli sul territorio pisano. Avevo un contratto agricolo e mi occupavo di raccogliere le pigne dal terreno, accatastarle in un cesto da vendemmia (dal peso di minimo 30 kg) e poi versarle nei camion".

Cosa le è successo?

"Mi trasferirono al reparto dei macchinari dove avviene la lavorazione del pinolo. Là c’erano dei rulli trasportatori dove noi operai dovevamo versare i pinoli. A volte però delle rimanenze dei gusci facevano inceppare i rulli e allora dovevamo intervenire per far ripartire la produzione, senza norme di sicurezza a tutelare i lavoratori. Ci dovevamo arrampicare per almeno tre metri su una scala appoggiata al macchinario e con uno stecco dovevamo cercare di sbloccare il rullo".

E lei cosa fece?

"Dovevamo usare i guanti, ma la ditta non ce li passava. Così trovai dei guanti di un collega, ma non erano della mia misura erano più grandi. La macchina aspirò il guanto e la mano. A quel punto i datori di lavoro mi accompagnarono all’ospedale senza chiamare l’ambulanza. Mi ritengo miracolata, avrei potuto sbattere la testa per terra, dove c’erano dei ferri. Ho perso la falange del dito medio della mano destra".

Cosa le fa più male di questa storia?

"Per molto tempo non ho potuto lasciare quel lavoro perché ero già madre e dovevo tirare avanti da sola. Sono passati vent’anni ma non posso scordare".

Cosa spera per i giovani di oggi?

"Di sicuro che cambi la mentalità. La donna che è madre e lavoratrice non deve più trovarsi in una situazione "invalidante".