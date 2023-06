"Nomine Ctp: invito alla diserzione di massa"

"Invitiamo il centrosinistra, ma anche le associazioni a disertare le manifestazioni d’interesse per nominare un loro rappresentante nei consigli territoriali di partecipazione, che così come sono con il nuovo regolamento approvato dal centrodestra sono tutt’altro che uno strumento di democrazia, ma semmai luoghi che servono solo a raccogliere consenso per l’attuale maggioranza".

Lo denuncia Ciccio Auletta, capogruppo della coalizione della sinistra radicale Diritti in comune (Una a città in comune e Unione popolare) alla vigilia della prima seduta del consiglio comunale in programma domani alle 14. Le nomine dovranno essere fatte nelle prossime settimane ma, afferma Auletta, "da parte nostra comunichiamo fin da ora non nomineremo alcun componente nei nuovi organismi di finta partecipazione, che la destra che sostiene il sindaco Conti, con un colpo di mano e senza alcun confronto e coinvolgimento della cittadinanza, ha approvato nei mesi scorsi, proprio a fine consiliatura: questo progetto ha peggiorato ulteriormente, se possibile, la già scarsa qualità democratica dei Consigli Territoriali di Partecipazione che, dal 2009, avevano sostituito le vecchie Circoscrizioni e i loro Consigli elettivi".

Secondo Auletta, infatti, si tratta di un "ulteriore restringimento degli spazi di partecipazione per ché gli attuali Ctp, definiti secondo criteri ultra maggioritari, alterano gravemente i risultati elettorali: è stato ridotto da 6 a 4 il numero degli organismi territoriali, mettendo insieme quartieri molto eterogenei tra loro e accrescendo la distanza tra i cittadini e gli organismi". "Invece di ripristinare qualche forma di elezione diretta degli organismi da parte dei - ha concluso - da parte dei residenti, è stato rilanciato il sistema della cooptazione". Il tema dell’elezione da parte dei residenti è stato rilanciato anche da Federico Oliveri di Unione popolare, perché "questi organismo dovrebbero essere eletti da chi abita i quartieri, comprese le comunità straniere, per offrire una rappresentanza a coloro che vivono la quotidianità". E secondo Tiziana Nadalutti (Una città in comune) "le ex circoscrizioni, oggi chiuse e in stato di abbandono, devono diventare Case di Quartiere ovvero spazi auto-gestiti dalla cittadinanza in cui comitati, associazioni e cittadinanza potranno riunirsi gratuitamente e organizzare attività di pubblica utilità".