"Nomi senza cognomi" a Molina

È fissata per domenica 9 luglio alle 21:30 in piazza Martiri della Romagna a Molina di Quosa la presentazione in anteprima di “Nomi senza cognomi”, la nuova uscita della casa editrice pisana MdS. A firmare il volume, un’originale antologia di racconti che farà parte della collana ‘Cattive strade’, è Gabriele Santoni, già sindaco di San Giuliano Terme, che ha scelto la ‘sua’ piazza (Santoni presiede da anni l’associazione culturale Molina mon amour) per il debutto di un’opera che in gran parte si nutre proprio delle atmosfere e delle anime, del narrato e del quotidiano della vita di provincia. I protagonisti delle storie di Santoni sono infatti, come suggerisce la prefazione, nomi senza cognomi, esponenti di quell’umanità "marginale e marginalizzata".

Appuntamento al 9 luglio alle 21:30 a Molina di Quosa (ingresso libero) con Santoni e i suoi racconti, in un incontro che vedrà l’autore dialogare con Fabrizio Bartelloni - curatore della collana ‘Cattive strade’ ed editor del testo -, Chiara Bonelli e Stefano Renzoni. Le letture saranno affidate ai “lettori ad alta voce” della biblioteca di “Molina Mon Amour”.