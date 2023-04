"Noi moderati e vincenti, Forza Italia decisiva" Tajani rende omaggio alla 46esima Brigata Aerea

"Sono qui per sostenere la lista di Forza Italia e il sindaco Michele Conti che hanno lavorato molto bene assicurando sviluppo alla città". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajaini, che ieri ha incontrato candidati, militanti ne simpatizzanti del partito di Berlusconi al Palazzo dei Dodici. "Siamo il partito dei moderati, il centro della coalizione - ha spiegato Tajani - ma anche una forza politica solida e capace di attrarre i voti del Terzo polo, che si è ormai disgregato e dei moderati del centrosinistra visto che la segreteria Schlein ha spostato l’asse del Pd decisamente a sinistra". E ha aggiunto: "Il 25 aprile è la festa di tutti gli italiani perché la guerra di liberazione è stata una guerra degli italiani per liberare dall’invasore tedesco il territorio nazionale: fu una scelta chiara contro il nazifascismo, ma la libertà non è patrimonio di un partito, è patrimonio di un popolo. Per questo mi riconosco perfettamente nel discorso di Berlusconi del 2006 a Onna: furono parole in difesa della libertà e della democrazia, contro il nazifascismo e parole di pacificazione, di unità". Infine, il ministro degli Esteri ha fatto visita alla 46a Brigata aerea, omaggiando i caduti al Sacrario di Kindu, e ringraziandola "per il lavoro che svolge e la dedizione che mette in tante missioni internazionali e umanitarie: i velivoli che già sono presenti a Gibuti possono essere utili nelle prossime ore per mettere al sicuro gli italiani che si trovano in Sudan".