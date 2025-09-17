"Noi l’unica vera alternativa di rottura contro destre e campo largo"

"Siamo l’alternativa alle destre e al campo largo per portare nel Consiglio regionale della Toscana una rappresentanza di rottura agli schieramenti bipartisan, assente da anni in Regione, ma già presente in diversi consigli comunali, rafforzando così la costruzione di uno spazio politico e sociale autonomo e indipendente dal bipolarismo". Lo hanno detto i candidati al collegio pisano di Toscana Rossa, la coalizione della sinistra radicale con Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Possibile, oltre a esperienze municipaliste e civiche dei vari territori della Toscana che si rifanno alla sinistra radicale.

I candidati pisani che sostengono alla corsa alla presidenza regionale di Antonella Bundu sono Caterina Manicardi, Giovanni Bruno, Simona Carnevale, Antonio Bernandeschi, Fabrizia Casalini, Simone Teotino, Arianna Benedetti ed Emanuele Rocco Magni. Al centro del programma della coalizione ci sono "la demilitarizzazione della Toscana e il rafforzamento dei diritti sociali, dal welfare al ripristino di una sanità territoriale e capillare, laica e pubblica, passando per la tutela del diritto all’abitare e il salario minimo di 10 euro l’ora agganciato all’inflazione, oltre a una politica ambientale contro ogni grande opera inutile e pericolosa, come la base militare nel Parco Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli o il comando Nato di Rovezzano, tanto sostenuti dal partito unico degli affari, per la riconversione di Camp Darby a scopi civili e per una mobilità sostenibile ed efficiente".

"La militarizzazione del territorio - conclude Bruno - avviene con la connivenza dell’amministrazione regionale, di comuni di centrosinistra e di destra, addirittura del presidente del Parco: ci battiamo contro nuove basi e per la smilitarizzazione di Camp Darby e di tutti gli hub militari sul territorio".