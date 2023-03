"No parcheggio, sì bus navetta"

Litorale e mobilità. "In questi giorni sono partiti i lavori per il nuovo parcheggio multipiano a Marina di Pisa sulla via litoranea. Siamo da sempre contrari a questo progetto, e ci siamo opposti sin da quando fu presentato per la prima volta dalla Giunta Filippeschi: si tratta di una decisione semplicemente fuori dal tempo e dalla storia", la denuncia di Una città in Comune. "Scandalosi i 2 milioni di euro che la Regione Toscana, con plauso del presidente Giani, ha attribuito al Comune di Pisa per costruire questo scempio. Ma il consiglio comunale non aveva approvato la mozione per dichiarare lo stato di emergenza climatica all’unanimità? Mentre in altre città si discute su come accelerare la transizione dalle auto private alla mobilità sostenibile, a Pisa si continuano a pianificare migliaia di metri quadrati di parcheggi". "La nostra idea: usare i 2 milioni di euro per potenziare il trasporto pubblico per un litorale che al momento ne è assolutamente carente. Si potrebbero utilizzare i molti parcheggi scambiatori già esistenti in città, per far partire da lì delle comode, veloci e frequenti navette al prezzo del bus urbano. Il futuro per il litorale pisano non può che essere quello di realizzare un’infrastruttura su ferro".