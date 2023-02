"No a nuova sede a Empoli Migliorare quella pisana"

Un nuovo Tribunale con sede a Empoli. Gli avvocati pisani bocciano il progetto. Una nuova realtà che avrebbe competenza sui quattro comuni pisani del Comprensorio del Cuoio (Santa Croce, San Minato, Montopoli, Castelfranco). Una scelta, questa, che per il Consiglio dell’ordine neoeletto "provocherebbe un ulteriore peggioramento delle già critiche condizioni della Giustizia locale". "Il fabbisogno di magistrati e personale amministrativo destinato a costituire l’organico del nuovo Tribunale (stimato dagli stessi promotori in 20 magistrati giudicanti, 9 pubblici ministeri, almeno 50 impiegati amministrativi) – dicono gli avvocati – in una ottica di invarianza finanziaria dovrebbe essere proporzionalmente prelevato dai Tribunali di Firenze e di Pisa, che hanno entrambi ad oggi una scopertura di organico di circa il 20%". Questo, per i professionisti pisani, comporterebbe "il rischio di una definitiva paralisi della attività giurisdizionale, già adesso è estremamente difficile riuscire a formare i Collegi giudicanti, e l’impoverimento ulteriore del già scarso personale delle cancellerie". Per non parlare delle "spese necessarie per garantire una sede allo stesso Tribunale, alla Procura, alla Polizia Giudiziaria e agli Ufficiali giudiziari connessi, da sottrarre a quelle attualmente dedicate alle strutture esistenti". Sarebbe uno "spreco di risorse" oltretutto "in questo periodo storico, dove la digitalizzazione della Giustizia (per la quale sono stati destinati circa 2,3 miliardi di euro dal PNRR) è in pieno svolgimento, e dove i depositi di atti, ma anche gran parte delle udienze civili, avvengono e sempre più avverranno con strumenti telematici" che abbattono la distanza geografica. In un quadro nazionale di chiusura di numerose sezioni distaccate. Spiegano inoltre che ci sarebbe "uno sradicamento dalla comunità culturale, geografica ed amministrativa pisana di quattro Comuni che ne hanno storicamente sempre fatto parte". Questo impoverirebbe la realtà locale senza apportare corrispondenti benefici". E propongono "un ampio ed approfondito confronto sul tema con tutti gli Enti e le Amministrazioni anche giudiziarie coinvolti", auspicando "che sia velocemente portata a compimento la transizione digitale e siano soprattutto colmati al più presto i vuoti di organico". Anche la collega Sara Baldini pensa che non sia "la soluzione giusta": "Già ci sono problemi logistici adesso, figurarsi dopo con udienze fissate a Empoli, poi a Pisa e magari a Firenze. Il punto non è aumentare i tribunali ma migliorare l’efficienza di quelli già esistenti, aumentando magari il numero di operatori".

L’avvocato Ivo Gronchi, invece, crede che questa "possa essere una buona iniziativa per cercare di risolvere i problemi di lentezza, in parte dovuti anche al carico, dei Tribunali di Pisa e di Firenze. La situazione del Tribunale pisano è preoccupante: siamo privi di presidente e i ruoli giudicanti sono sotto organico per cui vi sono tempi lunghissimi. Posso avere qualche dubbio per il Comune di S. Maria a Monte, ma per Castelfranco di Sotto, S. Croce sull’Arno e San Miniato non vedo problema per una loro aggregazione al circondario empolese con il quale hanno da sempre moltissima contiguità intesa non solo nel senso fisico del termine. Noi pisani non dobbiamo gridare allo scandalo e vedere come uno “scippo” la proposta che per me ha effettivamente senso: non scordiamoci, peraltro, che fino al 1925 l’area di San Miniato era provincia di Firenze!"

An. Cas.