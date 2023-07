Nigeriani e Tunisini a Pisa, 9 Poliziotti non Bastano, Serve un Piano

di Carlo Venturini

PISA

"Nove poliziotti in più? Non bastano. Dov’è il piano del commercio? Dov’è l’anagrafe condominiale? Dove sono i mediatori culturali-sociali?". Sono gli interrogativi che Sandra Capuzzi del comitato della Stazione rivolge a Comune, prefettura e questura dopo il rissone scaturito due giorni fa tra bande di nigeriani e tunisini. "Non voglio fare polemiche strumentali o sterili anzi invito il Comune e la prefettura a fare una seria riflessione su un fenomeno complesso e difficilmente risolvibile nel breve periodo, anche perché la zona stazione soffre di questo degrado sociale, commerciale ed abitativo da almeno un decennio": continua Capuzzi che è stata assessora al sociale nella giunta Filippeschi. Con Capuzzi, procediamo per gradi. "Nove poliziotti in più non bastano bisogna coinvolgere il Ministero dell’interno attraverso la prefettura ma anche il sindaco può dire la sua". Poi c’è un altro aspetto che è quello dei fondi commerciali. "E’ il caos. Ci troviamo di fronte a fondi che non si capisce se siano magazzini o altro. Manca il piano del commercio che metta ordine e trasparenza". Sul degrado socio abitativo, Capuzzi aggiunge: "Dove sono i mediatori e gli operatori sociali? Con quelle persone si deve parlare. Si deve remare tutti per una città vivibile. Ci vogliono operatori che entrino nei condomini. Ed a proposito di condomini, chi li abita? Il sindaco dovrebbe chiamare le associazioni di categoria degli amministratori condominiali e pretendere l’anagrafe condominiale. La stazione soffre della svalutazione degli immobili e si dovrebbero prevedere forme di incentivo a far sì che i pochi residenti rimangano. Non vogliamo vedere una Pisa ridotta come Parigi col coprifuoco. Pisa è ancora in grado di scegliere, di indirizzarsi verso una convivenza armoniosa".

Giuseppe Di Vetta del comitato Vendesi Vettovaglie commenta i fatti dicendo: "Ci troviamo di fronte a vere e proprie organizzazioni criminali e criminogene di affiliazione etnica. Questo è un fatto incontrovertibile. E’ successo anche nella rissa alle Vettovaglie. Si affrontano corpi organizzati che devono spartirsi il territorio. Il fenomeno è più marcato in città più grandi ma Pisa ha imboccato questa pericolosissima deriva che deve essere disinnescata. Abbiamo apprezzato il lavoro del sindaco nel riqualificare dal punto di vista urbano la zona della stazione. E’ un passo importante che da solo non basta come si è visto. Ci sono zone in città che sono "franche" cioè i criminali odorano il sentore di impunità. La stazione a differenza del centro storico si sta spopolando di residenti a favore di persone di cui non si sa nulla. Nella zona delle Vettovaglie, i residenti resistono, hanno ancora a cuore il controllo della situazione sia dal punto di vista della qualità di vita che della sicurezza".

Niko Pasculli, presidente del comitato di Porta Fiorentina, interviene sull’accaduto così: "Chiederò al sindaco un incontro confidando nella sua grande disponibilità. Secondo me è necessaria un’ordinanza che vieti in zona stazione la vendita di alcolici in vetro nei mini market. Queste risse violentissima scoppiano speso per abuso di alcolici e stupefacenti. A tutte le ore si vedono stranieri con bottiglie di vodka sotto i loggiati. Va fatto un plauso a polizia e carabinieri intervenuti in forze e tempestivamente". Le immagini delle telecamere aiuteranno gli inquirenti a fare chiarezza sull’ennesimo episodio di violenza.