Niente accordo, è sciopero: caos nel giorno di Pisa-Spezia

Pisa, 26 gennaio 2024 – Niente accordo, lo sciopero dei dipendenti comunali programmato per domani è confermato. E si fermeranno anche i vigili urbani in concomitanza di una delle partite più a rischio dell’anno. A questo proposito l’amministrazione procederà alla precettazione, per questioni di ordine pubblico, di un determinato numero di agenti. Quanti saranno i precettati tuttavia ancora non si sa e il il numero sarà deciso dopo un ulteriore confronto con la questura per stabilire il contingente da destinare a i servizi di prevenzione in occasione di Pisa-Spezia.

L’intesa tra sindacati e amministrazione sembrava a un passo, ma alla fine l’accordo è saltato proprio sul tema delle turnazioni della polizia municipale e ora i sindacati accusano il Comune di non avere voluto siglare un accordo con Cgil, Cub e Uil per questioni politiche e per questo, rivelano le rsu, aveva proposto di siglare un nuovo documento sul quale avrebbe già incassato il parere favorevole della Cisl. Ma il nodo da sciogliere resta quello della polizia municipale, mentre sugli altri punti l’intesa era praticamente raggiunta, fanno sapere i sindacati: c’era infatti, spiegano Cgil, Uil e Cub, un sostanziale accordo "sull’allargamento dello smart working al 30% del personale rivedendo al contempo le attività alle quali applicare il lavoro agile, aprire un tavolo sul regolamento di mobilità per porre fine a ogni decisione discrezionale dei dirigenti e arrivare a un accordo entro febbraio sulle progressioni verticali in deroga con distribuzione equa delle stesse tra tutti i profili professionali dell’ente e non destinate a un unico settore".

Lo scoglio insormontabile però è stato il rifiuto del Comune di firmare un’intesa con le rsu che avevano proclamato l’astensione dal lavoro e proporre "un documento di dichiarazione di intenti a nome dell’amministrazione da far sottoscrivere a tutte le organizzazioni sindacali, inclusa la Cisl che si era defilata da settimane dallo stato di agitazione e che non aveva proclamato lo sciopero". Nel documento dell’amministrazione, fanno sapere i sindacati, si fa presente che "la nuova turnazione oraria per la polizia municipale sarà basata sulla proposta che l’amministrazione formulerà al tavolo istituzionale entro 7 giorni, tenendo conto delle proposte presentate dalle organizzazioni sindacali con entrata in vigore del nuovo orario di lavoro entro e non oltre il primo marzo". Una proposta, concludono i sindacati che "prevedeva fino a 13 giorni consecutivi di lavoro". Da qui la decisione di andare avanti con lo sciopero per l’intera giornata di domani con presidio dalla 9 in piazza XX Settembre".