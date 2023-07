Nidi gratis, boom a Vicopisano 97 iscritti su 125 posti disponibili

Nidi gratis, la misura messa in atto dalla Regione Toscana, ha avuto nel Comune di Vicopisano un risultato rilevante, 97 iscritti sui 125 posti disponibili nelle strutture del territorio, ben cinque, una cospicua offerta. "Ringrazio la Regione - dice il sindaco Matteo Ferrucci - perché ritengo questa iniziativa a favore delle famiglie davvero importante. Chi ha figli piccoli sa quanto incidesse su un bilancio familiare la quota della retta dei nidi, una cosa del resto comprensibile perché ci vuole un’alta e continua formazione per operatori e operatrici, trattandosi di un periodo particolarmente delicato della vita dei bambini e delle bambine. Su 125 posti disponibili nelle nostre strutture 97, circa il 78%, saranno coperti dalla misura ‘nidi gratis’ e quindi le famiglie non pagheranno nessuna quota. Vicopisano è uno dei Comuni che, in percentuale, ha ricevuto il maggior numero di domande, segno sia della bontà della proposta della Regione che dell’ottimo lavoro svolto dalla struttura comunale, soprattutto dal nostro ufficio scuola".