Nidi d’infanzia Pubblicata la graduatoria

Sono iniziati i quindici giorni utili per consultare la graduatoria generale provvisoria di accesso ai nidi d’infanzia e le richieste di riconferma per l’anno educativo 20232024 nel Comune di San Giuliano Terme. La graduatoria, approvata dal Comune e reperibile sul sito, è pubblicata per quindici giorni, ai sensi dell’art.28 del Regolamento dei Servizi educativi prima infanzia, tempo utile per fare ricorso per errato o incongruo punteggio assegnato, ai sensi dell’art. 28 del regolamento. "Proseguiamo negli investimenti nell’istruzione e nei servizi per la prima infanzia, stiamo rispettando quanto previsto dal programma di mandato, ovvero l’ammodernamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico, in modo che lavoratori e studenti possano frequentare le lezioni nel più completo comfort e in sicurezza – affermano il sindaco Sergio Di Maio e l’assessora alla Scuola Lara Ceccarelli –meno di un mese fa abbiamo riconsegnato la scuola elementare Pascoli dopo i lavori di ristrutturazione ed efficientamento, al centro del programma di mandato c’è la riqualificazione delle strutture scolastiche e dell’infanzia del nostro territorio, in modo che tutte le persone che giornalmente le popolano, insegnanti, operatori, studenti e studentesse, possano vivere nel comfort di ambienti sicuri, decorosi e funzionali". "Dedichiamo attenzione anche al supporto alle famiglie con bambini che frequentano i nidi e fino al mese scorso si sono tenuti gli sportelli di ascolto per i genitori con bambini nella fascia di età 0-3- aggiungono Di Maio e Ceccarelli- un servizio offerto gratuitamente alle famiglie, grazie a risorse comunali, che prevede incontri con psicologi specializzati in età prescolare, età evolutiva e sui disturbi comportamentali o diagnosi di disturbi precoci".

A.A.