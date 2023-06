"Nidi comunali: 490 posti Polemiche strumentali"

"Bastano i numeri per smentire le accuse della lista civica La città delle persone rispetto a una presunta carenza di posti nei nidi pisani: 492 sono i posti nido dell’offerta dei servizi educativi del Comune nell’anno scolastico appena concluso e 490 sono quelli per il prossimo". Parola di Sandra Munno, ex assessore alle politiche educative chiamata in causa dalla denuncia della forza politica dell’ex candidato sindaco del centrosinistra, Paolo Martinelli, secondo la quale nelle liste di attesa ci sarebbero 170 bambini. "Nonostante dal prossimo luglio - aggiunge Munno - cinque nidi saranno oggetto di lavori (3 demoliti e ricostruiti e 2 ristrutturati), grazie al grande lavoro di squadra messo in atto sin dai primi mesi del 2023 (con le famiglie, le educatrici, le coordinatrici pedagogiche e i dirigenti scolastici) e di programmazione tra le direzioni, sarà possibile mantenere inalterata l’offerta educativa dei servizi nido, consentendo ai bambini di essere accolti in strutture altrettanto idonee e vicine alla scuola che frequentavano, per evitare ogni disagio alle famiglie". Secondo l’ex assessore, inoltre, "la polemica sulle eventuali liste d’attesa è strumentale oltre che prematura perché oggi il dato è falsato dalla diversa scadenza data dalla Regione (primo luglio) entro la quale le famiglie possono scegliere anche di iscriversi a un nido privato in modo gratuito grazie all’esonero fino a 35 mila euro di Isee: non è questo quindi il momento per fare bilanci e se la sinistra avesse davvero a cuore le politiche socioeducative lo saprebbe, infatti anche l’anno scorso, di questi tempi, le liste d’attesa erano equivalenti, mentre a fine anno si erano ridotte sostanzialmente e i numeri non superavano i 60 bambini".

Da qui la conclusione: "E’ stato proprio l’obiettivo di colmare questa differenza - osserva Munno - che ha fatto da leva per l’amministrazione comunale nella scelta di partecipare ai bandi del Pnrr grazie ai quali con la ristrutturazione dei nidi acquisteremo 32 posti, di cui 12 per lattanti. Una scelta che ha guardato all’oggi, ma soprattutto al domani e che è stata fatta nel solco di altre scelte che hanno guardato all’interesse dei bambini e delle famiglie. Mi riferisco all’attenzione centrale data in questi anni ad aumentare l’accoglienza dei più piccoli e che ci ha spinto nella direzione di prolungare il servizio giornaliero dei nidi fino alle 18 e fino al mese di luglio nei nidi a gestione indiretta, dando un aiuto diretto alle famiglie per coniugare le esigenze di famiglia e lavoro".