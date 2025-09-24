"Nessuno tocchi i platani". Comitato lancia l’appello per fermare il Genio civile

"Non tagliate i platani di Lungarno Buozzi. Sono monumentali. In Regione o qui da Pisa, qualcuno ci aiuti a far cambiare idea al Genio civile". Lo chiedono i membri del comitato di Lungarno Buozzi, sorto per una missione impossibile: chiedere "la grazia" per i platani superstiti che un regio decreto dei primi del 1904 vorrebbe abbattere perché pericolosi in caso di esondazione. "Il progetto alternativo del Comune e cioè di piantare giovani e quindi piccoli platani dove ci sono gli stalli delle auto non va bene: si tagliano i platani monumentali ed in più si tolgono posti auto là dove i residenti non hanno parcheggi privati". Insomma oltre al danno la beffa, secondo i residenti del comitato che comunque ringraziano il sindaco e l’ex assessore Latrofa per essersi fatti carico dei tentativi di risoluzione forti anche di una petizione che ha raccolto 400 firme. "Bisogna far capire, convincere il Genio civile che quei platani sono lì dalla metà dell’800. Il regio decreto del 1904 non tiene conto di tutte le opere successive di sicurezza dell’Arno come lo Scolmatore che riduce consistentemente le eventuali piene dell’Arno ed è stato attivato definitivamente, nella sua massima portata, nel 1987": dice Gino Turchi del comitato. La vicenda dei platani è stata sposata anche da Italia nostra. Ora si apprende da Turchi, che quegli ultimi platani superstiti non sono stati ricompresi negli alberi monumentali.

"Esiste la legge n. 10 del 2013 relativa alla salvaguardia delle piante monumentali esistenti nelle città e dei filari di grandi piante che caratterizzano un ambiente storico-culturale, come nel nostro caso. Ma purtroppo dal Comune ci dicono che i platani non sono stati ricompresi perché sono in golena e quindi non sono di spettanza, di competenza del Comune". Di nuovo c’è l’enpasse della Regione. La vicenda di quel filare di platani è emersa già a febbraio. In un incontro a tre (Comune sovrintendenza e Genio) ciò che emerse è che i platani non possano essere ripiantati sull’argine dove erano. Tira di qua e tira di là alla fine esce un compromesso e cioè che i platani possano essere ripiantati sul marciapiede. Ma sul marciapiede ci passano non solo i pedoni ma anche i ciclisti visto che c’è una ciclabile. Italia Nostra mandò alla redazione una foto dei primi del Novecento a testimonianza che "quel filare di platani sul lungarno c’era già e quindi ha un valore storico e paesaggistico da tutelare e valorizzare". Si arriva ad un’altra ipotesi e cioè di ripiantare i platani in strada al posto di qualche stallo di auto ma anche questa soluzione lascerebbe l’amaro in bocca. "Lanciamo un appello: aiutateci a salvare alberi che hanno oltre un secolo di storia e che tratteggiano il pasaggio già nelle cartoline del ‘’900 quando c’erano i tram".

Carlo Venturini