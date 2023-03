Nerini attacca: "Tre milioni soli sono una follia"

La Giunta regionale approva il primo stralcio del documento operativo per la Costa 2023 e stanziato oltre 3 milioni di euro destinati a 13 interventi (compresi quelli a Marina di Pisa) da farsi in tempi rapidi, a cui è stato concesso un contributo regionale al quale si sommano circa 270 mila euro finanziati da alcuni Comuni. "La lotta all’erosione costiera – dice il presidente della Regione, Eugenio Giani- è una priorità. Con questi soldi manteniamo l’impegno nel sostenere, in coerenza con le strategie del Masterplan le azioni di ripristino e riqualificazione della costa competenza dei comuni, concedendo con risorse regionali un contributo che consente di finanziare il 90% dell’importo totale degli interventi individuati". Misura però che per il consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Maurizio Nerini è del tutto insufficiente: "Non si capisce come con soli 3 milioni di euro si possa combattere l’erosione per l’intera costa. È folle continuare a spacciare per straordinaria una manutenzione gran parte ordinaria anche per i 13 siti elencati. Per Pisa i due interventi riguardano la manutenzione straordinaria delle scogliere, a Marina di Pisa per 210mila euro e la riprofilatura della spiaggia di ghiaia per 60mila, ma sappiamo molto bene che la prima è dovuta a errori di progettazione, oltre al fatto che gli interventi non sono stati conclusa, mentre la seconda, integrata da fondi comunali, è un’attività strutturale dovuta al tipo di progetto messo in campo, che vede la formazione di una cresta di ghiaia nei mesi invernali sempre da spargere prima della stagione estiva". Nerini, che sarà candidato alle prossime amministrative, accusa Giani "di avere fatto ben altre promesse alla comunità marinese: parlò di progetti strutturali di dimensioni e tipologie completamente diversi dagli attuali, quindi caro Giani pretendiamo un altro trattamento".