Nello Pellinacci, l'inamovibile capitano di Calci, ultima stagione prima del limite d'età

Se c’è un’istituzione all’interno del Gioco del Ponte, questa trova incarnazione nel capitano di Calci Nello Pellinacci. Una vita da combattente calcesano dal 1982 al 1997 per poi avere una parentesi da capitano in Santa Maria nel ‘98 prima di diventare capitano inamovibile dei bianco-giallo-verdi fino a quest’anno, ottenendo 10 paliotti. "Noi ci siamo - dichiara Pellinacci alla vigilia del Gioco -. Abbiamo fatto un discreto salto di qualità e quest’anno abbiamo avuto la possibilità di allenarci tutto l’anno". A Tramontana hanno puntato tutto anche sulle strategie interne, con allenamenti competitivi tra le squadre della stessa parte: "Confermo che abbiamo avuto alcuni ‘scozzi’ con San Michele e San Francesco - prosegue il capitano di Calci -. Sono contento della squadra che abbiamo portato in fondo". La famiglia Pellinacci è una famiglia di combattenti. Oltre al capitano infatti, a spingere il carrello ci sono i figli Francesco e Riccardo. "Devo molto al lavoro dei miei due ragazzi Riccardo e Francesco. Chissà che Francesco non possa diventare capitano un giorno - asserisce Nello Pellinacci -. Quest’anno è il capotubo della squadra e mi ha aiutato molto sul fronte degli allenamenti". Questo infatti sarà l’ultimo anno per il capitano di lungo corso: "Ormai ho raggiunto il limite d’età" conclude Pellinacci.

Michele Bufalino