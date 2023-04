Nelle case e roulotte 26 famiglie

Le cinque persone arrestate risiedono nel campo di Coltanto. La maggior parte - da quanto è stato possibile apprendere - abita nelle case. Sono 26 i nuclei familiari che vivono nel campo rom di Coltano: 16 nelle abitazioni del progetto Città sottoli e 10 che si sono aggiunti nel tempo e abitano a margine, per lo più si tratta di famiglie che si sono allargate. Sono dunque 115 in tutto le persone censite. I dati sono del Comune.

Le 17 case indipendenti del progetto "Città sottili" che fissava un tetto di ingressi per laccoglienza dei nomadi nelle varie città, finanziate per la maggior parte dalla Regione, furono terminate nel 2009. Le opere previste (il cantiere era iniziato ad aprile 2007) sono state consegnate all’Amministrazione comunale di Pisa il 9 dicembre 2009. E assegnate secondo criteri precisi. La bonifica del campo si era conclusa con tonnellate e tonnellate di rifiuti portate via.

Un progetto nato per sostituire il fatiscente campo precedente, campo che è stato più volte ripulito inserendo le persone che si sono aggiunte nel tempo in altri contesti.

Oggi, come detto, sono oltre 100 le persone che ci vivono tra cui anche bambini.