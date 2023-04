Nella lista "Pisa al Centro" spunta anche Serfogli. Ma è il cugino

Il cognome è di quelli che non passa certo inosservato, a Pisa: Serfogli. Di nome Nicola. Ed è il cugino del consigliere comunale uscente del Pd, che ha scelto di non ricandidarsi, Andrea. Già candidato sindaco del centrosinistra nel 2018 e prima ancora super assessore della Giunta Filippeschi. Oggi Nicola Serfogli ha scelto Michele Conti e correrà nella lista civica Pisa al centro, ispirata proprio dal sindaco uscente. Quarantasette anni, sposato, di professione venditore in uno store specializzato in materiali da costruzione, ha deciso di seguire le orme del parente per impegnarsi direttamente in politica ma nel campo avverso rispetto a quello frequentato finora dal cugino: "Mi ha detto in bocca al lupo e mi ha assicurato che candidarsi per la propria città è un’avventura entusiasmante, anche se politicamente abbiamo avuto sempre idee diverse visto che io ho sempre avuto un orientamento politico vicino al centrodestra".

Certo, Andrea Serfogli, nel Pd, è sempre stato un campione di preferenze, chissà che ora non possa regalare consigli utili al parente: "Non farà campagna elettorale per me, né gliel’ho chiesto. Del resto neppure io l’ho mai votato, anche perché sono residente nel comune di San Giuliano Terme. Io però ho scelto di dare il mio contributo perché ho apprezzato il lavo del sindaco uscente, improntato a un efficace pragmatismo e a un’amministrazione concreta focalizzata a dare risposte alle tante esigenze dei cittadini senza partire dalle ideologie".

L’obiettivo di Serfogli è quello di mettersi in gioco "per ascoltare le esigenze dei cittadini e provare a occuparmi di loro ai quali garantisco il massimo impegno per dare voce a chi fa più fatica a farsi ascoltare dalla politica di professione, perché non è abituato a frequentare patiti oppure organizzazioni politiche che possano rappresentarlo: il mio impegno politico è dunque civico al 100%".