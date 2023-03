"Nel programma dei Riformisti il riconoscimento dei figli nati all’estero"

"Inseriremo nel programma elettorale del centrosinistra la trascrizione dei figli non solo per le coppie omogenitoriali, ma tutti i figli di coppie nate all’estero per cui è necessaria la trascrizione. In questo modo anche Pisa rientrerà finalmente fra le città italiane che hanno a cuore i diritti civili e aderirà anche alla campagna per obbligare il Parlamento, come chiesto anche dalla Corte Costituzionale a più riprese, a legiferare in merito.". Lo affermano Agnese Balducci e Luca Pisani, membri dell’assemblea nazionale di +Europa, il partito di Emma Bonino che in città sostiene la lista dei Riformisti a sostegno della candidatura a sindaco di Paolo Martinelli. "Lo stop imposto dal ministero degli Interni - sottolineano Pisani e Balducci - rappresenta un dannoso passo indietro rispetto alla questione dei diritti civili. Da sempre crediamo che la famiglia sia quella che ogni individuo si costruisce con i propri affetti e che non possa essere il governo a dare il patentino della famiglia e a imporre figli di serie A e figli di serie B. Questi atti, al di là di ciò che rappresentano da un punto di vista dei diritti civili per l’omogenitorialità, sono strumenti fondamentali anche per tutti i figli delle coppie nati all’estero e che necessitano di una trascrizione per essere riconosciuti. Questa posizione ideologica del governo Meloni creerà nel sistema una falla, alimentando già la confusione dovuta del vuoto normativo esistente".

Infine, i due esponenti di +Europa e Riformisti si dicono "sconcertati dalla valanga di affermazioni assurde pronunciate dai vari esponenti del centrodestra a partire da quelle della ministra delle ‘Dispari-Opportunità’ Roncella, che ha cavalcato con lo stesso modus operandi di questo governo, la questione in modo strumentale asserendo che ‘le coppie dello stesso sesso non possono spacciare i bambini per propri figli’. Per noi invece non importa come nasci, se cresci con amore".