"Nel Degrado di Calci: Riparo di Fonte e Canniccio di Foce Castagnolo"

"Incuria e abbandono al Riparo di Fonte a Noce e Canniccio di Foce Castagnolo". La segnalazione arriva dal gruppoi Uniti per Calci, con tanto di foto a documentare lo stato di trascuratezza di due aree che sono state oggetto di intervento di recupero ad hoc a marzo. Un progetto, del Comune finanziato nell’ambito del Piano di sviluppo rurale, con un investimento di 73milaeuro che ha riguardato anche due sentieri e un altro canniccio. "Secondo gli amministratori calcesani, queste opere sarebbero dovute essere importanti e strategiche in chiave di sviluppo turistico – attacca Uniti per Calci – ma a stagione turistica in corso, ci aspettavamo una manutenzione puntuale e adeguata. Invece,da un nostro recente sopralluogo, ne abbiamo scoperto lo stato di trascuratezza. Ci siamo trovati di fronte a uno spettacolo inaccettabile: la zona, a distanza di appena cinque mesi dalla fine dell’intervento, risulta in grave stato di incuria. La vegetazione avvolge questi punti di sosta, così da rendere il Canniccio di Foce Castagnolo invisibile e inaccessibile. A causa delle piante non è possibile percorrere il tracciato per accedervi, e le due postazioni per il picnic sono circondate da rovi e arbusti. Peraltro la panca in legno, che era stata collocata in prossimità del tavolo da picnic, è stata asportata da vandali. “In marzo la giunta aveva definito questo intervento uno scatto per la promozione del territorio, un’opera importante e strategica, anche in chiave di sviluppo turistico. Bello scatto!… Se si hanno veramente a cuore Calci e i suoi dintorni, è necessario che interventi come questi, finanziati con fondi pubblici, vengano manutenuti nel tempo e non abbandonati a loro stessi dopo le foto di rito al momento dell’inaugurazione".