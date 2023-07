Negozi al riparo con le paratie "Ormai sappiamo cosa fare"

"Prima il cielo si è fatto tutto nero, faceva paura. Era così buio che sembrava notte", dice Laura Cavallini, del tabacchi in via San Francesco. "Questa volta è andata bene, con le paratie siamo riusciti ad arginare in tempo il problema. Non è la prima volta, ormai siamo abituati, sappiamo che quando piove così forte c’è il rischio che faccia danni. Qua in città allaga i sottopassi e crea vari disagi, ma verso la campagna, dove abito ad esempio, il maltempo può dare il via a una serie di problemi anche molto più gravi, come il cedimento del terreno". Sono circa le 11 quando a Pisa smette di piovere, dopo due ore di pioggia intensa. Il peggio sembra passato, almeno per la mattinata. L’allerta arancione era stata emessa nella giornata di giovedì 29 giugno e ieri è stata confermata fino alle 8 di domani, proseguendo poi fino alle 12 come allerta gialla. La Protezione Civile aveva parlato di precipitazioni intense con associati forti colpi di vento e grandine. Nella notte e durante le prime ore del mattino di oggi sono attesi possibili temporali di forte intensità. E in via San Francesco i commercianti aspettano a smontare le paratie.

"Fortunatamente hanno pulito le fogne e quindi è andata bene, l’acqua è defluita molto velocemente. Altre volte abbiamo trovato il negozio tutto allagato. Ho montato comunque la paratia, sperando che nel pomeriggio il tempo non peggiori e che la pioggia sia finita, almeno per oggi", commenta Laura Fabbri, proprietaria di un negozio di apparecchi acustici.

Basta allontanarsi di poco da via San Francesco per vedere una realtà diversa. In piazza Santa Caterina non ci sono paratie, e i camerieri puliscono gli spazi esterni dei bar, bagnati e pieni di foglie e terra. Qualcuno raccoglie i menù bagnati e cerca di salvare il salvabile degli oggetti rimasti fuori dal locale durante la bomba d’acqua. "Qua non abbiamo ancora aperto, stiamo solo sistemando. Dentro non è arrivata l’acqua per fortuna, ma fuori ha allagato e fatto qualche piccolo danno", spiega Alfredo Gambardella, proprietario della gelateria Rufus in Piazza Santa Caterina, mentre pulisce il dehors (spazio all’aperto) della sua attività. "Noi siamo fortunati, ci troviamo in un punto in cui l’acqua defluisce bene e in poco tempo, non abbiamo bisogno di montare le paratie di solito. So invece che in via San Francesco hanno già montato le paratie, là spesso il tempo fa danni e allaga la strada", dice, mentre indica la strada accanto. Passeggiando per Borgo Largo i vari negozi e i bar proseguono la propria attività come se non fosse successo niente. I turisti e i passanti ripongono gli ombrelli e gli impermeabili, mentre il cielo inizia a rischiarirsi.

Giulia De Ieso