Pisa, la protesta degli Ncc all’aeroporto Galilei

Pisa, 2 agosto 2023 – Circa venti macchine degli Ncc hanno sfilato in segno di protesta questa sera, intorno alle 20, all'aeroporto Galilei. Il motivo la mancata intesa al tavolo con Enac. Tra le richieste da parte degli operatori del trasporto pubblico non di linea la cancellazione del blocco di scarico e carico dei clienti nella corsia dedicata che è una "restrizione vigente al Galilei da qualche giorno", spiega Francesco Benedetti, presidente del Consorzio Ncc Chaffeur Service.

Ma non è solo questa la criticità che ha portato alla protesta dei conducenti pisani. "Dall’inizio dell’anno le aziende nostre associate e non associate lamentano di ricevere le fatture da parte di Telepass con addebiti per importi errati ovvero, invece di trovare l’addebito di un un euro per l’entrata di 45 minuti, trovano l’addebito di 4 euro e cinquanta centesimi; questo succede tutti i mesi ed in più giorni e per più targhe", come si legge nel documento inviato da Confartigianato a Toscana Aeroporti. Oltre a questo anche altre zone sembrerebbero "off limits" per gli Ncc "niente stalli nemmeno alla Stazione e transito vietato in via Santa Maria, cosa che non vale per i taxi", conclude Benedetti