Una Lega di pace e di governo

Gabriele Canè
Una Lega di pace e di governo
Pisa
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Allagamenti FirenzeMaltempo PratoAllerta meteo ToscanaTromba marina VersiliaSciopero 22 settembreVanessa Fiacchini
Acquista il giornale
CronacaNavigArte Salpa il Festival
23 set 2025
MADDALENA NERINI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Pisa
  3. Cronaca
  4. NavigArte Salpa il Festival

NavigArte Salpa il Festival

Danza, musica, arti visive: dal 26 settembre all’8 novembre incontri e spettacoli per tutte le età

«NavigArte. NavigAzioni fra Danza Musica Arti visive alla Porta del Mar»: al via venerdì 26 settembre. il festival giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione

«NavigArte. NavigAzioni fra Danza Musica Arti visive alla Porta del Mar»: al via venerdì 26 settembre. il festival giunto quest’anno alla sua quindicesima edizione

Una kermesse internazionale in cui trionfano la danza e la musica dal vivo, è l’edizione 2025 di "NavigArte. NavigAzioni fra Danza Musica Arti visive alla Porta del Mar" il festival diretto da Flavia Bucciero che dal 26 settembre al 8 novembre è pronto a stupire il pubblico di tutte le età con spettacoli in cui si incontrano i linguaggi della danza, del teatro, della musica e delle arti visive. Una XV edizione ancora più ricca che si caratterizza per l’ampio spazio dedicato alle proposte di Compagnie provenienti da tutta Europa e per le due produzioni rivolte ai ragazzi: "Il segreto del Bosco Vecchio" e "La Fabbrica di cioccolato" con musica dal vivo. Danza e musica dal vivo, dunque, che tornano ad essere protagonisti anche con "Elogio degli Uccelli" una coproduzione tra Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Grande attesa, infine, per la Compagnia "Arcis Collective" di Monaco di Baviera in scena con "White 2. 0" restituzione della residenza artistica che si è tenuta a Pisa. "Si tratta di un festival che negli anni ha saputo consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della città" dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini "L’edizione 2025 conferma la qualità e la varietà delle proposte artistiche, offrendo al pubblico spettacolo di danza, musica dal vivo, teatro e arti visive, con una particolare attenzione al rigore e alla profondità dei contenuti. È significativo che il festival utilizzi alcuni degli spazi più rappresentativi di Pisa su cui abbiamo investito come amministrazione, quali il Bastione Sangallo e il Bastione del Parlascio, luoghi di grande valore storico e architettonico" e infine termina: "L’arte valorizza lo spazio e lo spazio diventa la scenografia ottimale per accogliere questo tipo di eventi" Si comincia venerdì 26 settembre alle 20 al Bastione Sangallo (ingresso Giardino Scotto) con tre imperdibili performance: la prima della Compagnia Asmed-Balletto di Sardegna "Ikaro" simbolo dell’ebbrezza del volo e della brama di libertà che ogni uomo anela; la seconda "Thaumata" di Mario Coccetti del Collettivo Artistico S-Dance Company ispirata da una riflessione sulla relazione tra umano e divino; e la terza "Twiling" della Hoteloko Company in arrivo da Varsavia che esplora ciò che ci fa sentire al sicuro e autentici davanti agli altri. Da lì, un mese e mezzo di spettacoli imperdibili, in un festival che alla sua quindicesima edizione continua a farsi notare. "Partecipiamo con piacere alla presentazione della XV edizione di NavigArte, Festival internazionale di danza, musica e arti visive, che ogni anno ci propone un ricco cartellone di spettacoli e performance" dice Ginevra Venerosi Pesciolini, consigliera della Fondazione Pisa "desidero manifestare un plauso alla direttrice artistica Flavia Bucciero, ‘anima’ del Festival, che in ogni edizione porta a Pisa compagnie di danza da tutta Europa, rendendo la manifestazione internazionale".

Maddalena Nerini

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Festival di SanremoTeatro