NavigArte Salpa il Festival

Una kermesse internazionale in cui trionfano la danza e la musica dal vivo, è l’edizione 2025 di "NavigArte. NavigAzioni fra Danza Musica Arti visive alla Porta del Mar" il festival diretto da Flavia Bucciero che dal 26 settembre al 8 novembre è pronto a stupire il pubblico di tutte le età con spettacoli in cui si incontrano i linguaggi della danza, del teatro, della musica e delle arti visive. Una XV edizione ancora più ricca che si caratterizza per l’ampio spazio dedicato alle proposte di Compagnie provenienti da tutta Europa e per le due produzioni rivolte ai ragazzi: "Il segreto del Bosco Vecchio" e "La Fabbrica di cioccolato" con musica dal vivo. Danza e musica dal vivo, dunque, che tornano ad essere protagonisti anche con "Elogio degli Uccelli" una coproduzione tra Con.Cor.D.A./Movimentoinactor e il Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia. Grande attesa, infine, per la Compagnia "Arcis Collective" di Monaco di Baviera in scena con "White 2. 0" restituzione della residenza artistica che si è tenuta a Pisa. "Si tratta di un festival che negli anni ha saputo consolidarsi come uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della città" dichiara l’assessore alla cultura Filippo Bedini "L’edizione 2025 conferma la qualità e la varietà delle proposte artistiche, offrendo al pubblico spettacolo di danza, musica dal vivo, teatro e arti visive, con una particolare attenzione al rigore e alla profondità dei contenuti. È significativo che il festival utilizzi alcuni degli spazi più rappresentativi di Pisa su cui abbiamo investito come amministrazione, quali il Bastione Sangallo e il Bastione del Parlascio, luoghi di grande valore storico e architettonico" e infine termina: "L’arte valorizza lo spazio e lo spazio diventa la scenografia ottimale per accogliere questo tipo di eventi" Si comincia venerdì 26 settembre alle 20 al Bastione Sangallo (ingresso Giardino Scotto) con tre imperdibili performance: la prima della Compagnia Asmed-Balletto di Sardegna "Ikaro" simbolo dell’ebbrezza del volo e della brama di libertà che ogni uomo anela; la seconda "Thaumata" di Mario Coccetti del Collettivo Artistico S-Dance Company ispirata da una riflessione sulla relazione tra umano e divino; e la terza "Twiling" della Hoteloko Company in arrivo da Varsavia che esplora ciò che ci fa sentire al sicuro e autentici davanti agli altri. Da lì, un mese e mezzo di spettacoli imperdibili, in un festival che alla sua quindicesima edizione continua a farsi notare. "Partecipiamo con piacere alla presentazione della XV edizione di NavigArte, Festival internazionale di danza, musica e arti visive, che ogni anno ci propone un ricco cartellone di spettacoli e performance" dice Ginevra Venerosi Pesciolini, consigliera della Fondazione Pisa "desidero manifestare un plauso alla direttrice artistica Flavia Bucciero, ‘anima’ del Festival, che in ogni edizione porta a Pisa compagnie di danza da tutta Europa, rendendo la manifestazione internazionale".

Maddalena Nerini