Navicelli, due eccellenze premiate a Cannes

Due eccellenze italiane del Porto Fluviale dei Navicelli sono state premiate ai World Yachts Trophies di Cannes.

Il riconoscimento ottenuto da Mangusta Overmarine e Amer Yachts "non solo testimonia l’eccellenza del Made in Italy nel mondo – ha spiegato in una nota la Port Authority di Pisa –, ma rafforza anche il posizionamento del Porto Fluviale del Navicelli come hub internazionale per la nautica di alta gamma".

A ricevere il premio sono state due donne: Katia Balducci, Chief Administrative Officer (Cao) e family owner di Mangusta Overmarine, e Barbara Amerio, Ceo e family owner di Amer Yachts, Gruppo Permare. La cerimonia di premiazione si è svolta durante la prestigiosa serata di gala del World Yachts Trophies, che ogni anno a Cannes riunisce i principali protagonisti del settore nautico mondiale.

"Un traguardo – continua la nota della Port Authority pisana – che sottolinea il ruolo strategico del distretto nautico pisano e che vede protagoniste due donne leader e family owner di assoluto rilievo nel panorama della cantieristica di lusso. Questo risultato conferma la bontà della direzione intrapresa: lo sviluppo del Navicelli come polo strategico per i super yacht, con leadership femminili che fanno la differenza. Ed è stato reso possibile anche grazie alla visione infrastrutturale del sindaco di Pisa, Michele Conti, che ha creduto fin dall’inizio nello sviluppo del Porto Fluviale del Navicelli come risorsa strategica per la città e per l’Italia".

Il riconoscimento arriva in un momento di forte crescita per l’intero comparto nautico toscano, che vede Pisa al centro di un ecosistema di imprese, maestranze e know-how in grado di competere ai massimi livelli internazionali.

I Navicelli, in particolare, si confermano un motore di sviluppo economico e occupazionale, capace di attrarre investimenti e generare ricadute positive anche per il territorio.

