"Natale sospeso", si entra nel vivo, ecco i negozi che aderiscono all'iniziativa

Pisa, 8 dicembre 2023 - Il "Natale sospeso" entra nel vivo, negli ultimi giorni sono arrivate le adesioni dei negozi aderenti dopo che è stato lanciato l'appello da parte di Caritas diocesana di Pisa, che promuove ed organizza l'atteso evento natalizio che prevede l'acquisto "in sospeso" di libri o giocattoli (od entrambi) da destinare alle famiglie bisognose. Una collaborazione con gli esercenti dei territori rientranti nell'Arcidiocesi pisana. "Siamo ben soddisfatti delle adesioni che in pochi giorni hanno raggiunto i numeri degli scorsi anni – afferma il direttore Caritas Don Emanuele Morelli – ma lanciamo l'appello a qualunque esercente di libri o giocattoli, o di entrambi i prodotti, che voglia collaborare a questo bel progetto le cui adesioni sono ancora aperte. La nostra rete di volontari è stata chiamata a raccolta e tutto ciò che sarà recuperato, sarà utilizzato per portare regali in occasione del Natale, ai figli minori di famiglie che vivono momenti di fragilità, presenti sui territori della nostra diocesi". "Il Natale è un momento di festa – prosegue Don Morelli –, per questo deve essere accompagnato da azioni concrete in aiuto dei bambini e delle bambine, sostenendo le fatiche anche economiche delle loro famiglie; Donare è il modo per accendere una luce laddove l'oscurità delle difficoltà sociali è troppo intensa, così come, contribuisce ad rendere luminoso il cuore di chi dona. Inoltre sarà l'occasione per aiutare i commercianti che hanno subito danni per i violenti eventi climatici di novembre e dello scorso fine settimana". Gli esercenti che aderiscono Librerie a Pisa: Fogola, Einaudi, Ghibellina, Tra le righe. Giocattolerie a Pisa: Hobby centro, Gianfaldoni, Giocheria Peter Pan; La piccola stalla a Cascina; Giocattoleria Ghera a Pontedera. Negozi che aderiscono ad entrambe le iniziative: Cartolibreria Armani (Calci); Libreria Gini (Cascina), Grafikart Buffetti (Cascina); Libreria Carrara (Pontedera); a Pisa: Libraccio via Croce e Libraccio via del Carmine, La scolastica, Libreria dei ragazzi, Città del sole, Gli anni in tasca, Civico 14 e Il Birillo entrambe a Marina di Pisa.

M.B.