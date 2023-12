Natale in sicurezza: blitz nei negozi. Sequestrati quasi 30mila articoli

Natale in sicurezza. Sequestrati dalla guardia di finanza quasi 30mila articoli. Non erano in regola - per quanto ricostruito dagli investigatori - con le norme sulla sicurezza (marchio Ce). A fare gli interventi su tutta la provincia sono stati i militari del Comando provinciale di Pisa che hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali che vendono luci e materiale natalizio con accertamenti per contrastare il commercio di prodotti non regolari.

I finanzieri del gruppo di Pisa, delle Compagnie di Pontedera e San Minato e della Tenenza di Volterra hanno passato al setaccio numerosi esercizi commerciali, sequestrando amministrativamente 26.973 pezzi - prodotti elettronici (luci e addobbi natalizi, lampadine, luci led, adattatori e prolunghe) - ritenuti non conformi. Prodotti - spiegano i baschi verdi - destinati anche a bambini e ragazzi e quindi potenzialmente pericolosi. "La mancanza o la non conformità della marcatura “Ce” è indicativa dell’assenza dei requisiti minimi di sicurezza stabiliti dalla normativa europea". La legge: "In tema di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, il Codice del Consumo (D. Lgs. 506/2005) stabilisce, infatti, che i prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, debbano riportare le indicazioni relative alla denominazione legale o merceologica del prodotto, all’identità del produttore, all’eventuale presenza di sostanze in grado di causare potenziale danno al consumatore nonché ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione".

Passate in rassegna le attività di Pisa, San Miniato, Ponsacco, Santa Croce e Montescudaio. A tutti i titolari degli esercizi commerciali sono state elevate sanzioni amministrative per un minimo di 516 euro e un massimo di 25.823.

I controlli hanno riguardato negozi al dettaglio o supermarket, sono state verificate le etichette delle confezioni e gli addobbi stessi.

A. C.