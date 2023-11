Nassiriya Concerto-ricordo

Si terrà domani (15 novembre) alle 21 nel Sacrario di Kindu un concerto commemorazione, con protagonista il Coro dell’Università di Pisa diretto dal Maestro Stefano Barandoni a cura dell’Ufficio per la Tutela della Cultura e della Memoria della Difesa, della 46ª Brigata Aerea, dell’Associazione Artiglieri d’Italia, dell’Associazione Cultura Il Mosaico, in collaborazione con altre associazioni d’arma e cittadine, per ricordare il 62° Anniversario dell’Eccidio di Kindu e la Giornata del Ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la Pace. È in programma l’esecuzione del Requiem in Re minore KV626 di W.A. Mozart nella versione per soli, coro e pianoforte. Protagonisti il soprano Federica Nardi, il contralto Sara Bacchelli, il tenore Mentore Siesto, il basso Giorgio Marcello e le pianiste Chiara Mariani e Silvia Mannari. L’esecuzione dei pezzi sarà intercalata da alcune brevi interventi di Autorità civili e militari con approfondimenti relativi all’eccidio di Kindu, agli attentati di Nassiriya, all’attività delle Forze Armate e alle missioni di peace-keeping del nostro Paese. Il concerto precede il rito religioso che si svolgerà il giorno dopo all’interno del Sacrario. La Giornata del Ricordo è stata fissata al 12 novembre come omaggio a tutti gli Italiani, militari e civili, caduti durante le missioni. La data del 12 novembre coincide con l’anniversario della prima Strage di Nassiriya, quando nel 2003 rimasero uccise 28 persone, ma anche con quella dell’Eccidio di Kindu, quando nel 1961 tredici aviatori della 46esima Brigata Aerea furono trucidati in Congo durante la guerra civile. "Questo evento è aperto a tutta la città, per abbracciare tutti i nostri militari caduti e per celebrare in modo "speciale" questa Giornata del Ricordo, a vent’anni dall’attentato di Nassirya", sottolineano Riccardo Buscemi e Federica Ciardelli co-organizzatori dell’evento. "La serata vuole essere il doveroso ringraziamento non solo ai caduti ma anche ai connazionali che quotidianamente danno il proprio contributo alla Pace in Italia e nel mondo". All’iniziativa, per la quale è stato chiesto contributo al Comune di Pisa e al Consiglio Regionale della Toscana, hanno aderito l’istituto del Nastro Azzurro, l’associazione Arma Aeronautica, Associazione Nazionale Alpini, Associazione Nazionale Bersaglieri, Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Unione nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra, Associazione Nicola Ciardelli onlus, Associazione Paolo Mancini.