’Nascere e rinascere’ di Emanuela Geraci

E’ in programma domani alle 21.15 alla libreria Erasmus la presentazione del nuovo libro di Emanuela Geraci “Nascere, rinascere. Storie di donne, madri e doule” (Carmignani editrice) "Ospitiamo un altro essere umano nel nostro corpo, una vita nuova. Siamo prigioniere, abitate, e poi ci liberiamo di lui o di lei, e lei o lui di noi. Liberi ma per sempre legati con un cordone fatto di amore. C’è questo momento della nascita in cui sentiamo chi siamo, sentiamo chi è l’altro". L’ultimo libro di Emanuela Geraci “Nascere, rinascere. Storie di donne, madri e doule” pubblicato da Carmignani editrice è un saggio che racconta in prima persona la via della maternità, ma anche storia autobiografica, racconti di vita professionale, manuale in cui l’autrice ripercorre le tappe fondamentali in cui ha strutturato la sua identità, la professionista che fa “da madre alla madre”. A presentarlo lunedì 17 luglio alle 21.15 nell’ambito della rassegna ‘Un fiume di libri in piazza Cavallotti’ oltre all’autrice, Micol Carmignani, editrice, Mauro Stampacchia, senior fellow CISP e Massimo Piccione, associazione ‘LUI.’ Il libro tocca i grandi temi tabù della maternità: dalla solitudine delle madri, alla conciliazione tra maternità e lavoro, dai problemi del dopo parto alle infinite sfumature dell’eros materno.