Nasce il comitato "Le Stazioni" "Segnalare problemi, fornire idee"

di Enrico Mattia Del Punta

PISA

È nato ufficialmente il comitato di quartiere "Le Stazioni". Nella serata di mercoledì nella sala convegni dell’hotel La Pace, alcuni residenti della zona si sono incontrati per ufficializzare la nascita del nuovo progetto finalizzato a "ricostruire il filo sociale e aggregativo ormai disperso negli anni – come spiega, Sandra Capuzzi, ex assessore alle politiche sociali e una delle promotrici del progetto -. Il comitato nasce con l’intento di ricostruire e tenere insieme una comunità come quella che abita nelle strade comprese tra la stazione di Pisa, via di Quarantola e la stazione Leopolda. Da qui il nome ‘Le Stazioni’. Vogliamo essere positivi e propositivi – continua Capuzzi –, la parola comitato non ha solamente un’accezione negativa. Tra settembre ed ottobre vorremo organizzare una festa di quartiere, puntiamo a trovare uno spazio nostro dove riunirci, ma anche ad azioni dirette sul territorio, come iniziative di controllo, ma anche una redazione, ovviamente provocatoria, di un’anagrafe condominiale per quantificare le irregolarità di Bed and Breakfast abusivi presenti nel nostro quartiere".

I problemi che infatti affliggono la zona stazione sono noti, nella saletta convegni dell’hotel vengono fuori i malumori dei residenti. "Tutte le città italiane sono nella stessa situazione. Noi non siamo che un pulviscolo – sono i dubbi sull’efficacia del nuovo comitato che mette sul tavolo il noto musicista Doady Giugliano -. Il problema centrale sono le leggi". Dubbi che vengono rispediti al mittente da uno dei promotori.

"Non dobbiamo scivolare nel disfattismo - spiega Alberto Bozzi ai presenti -. Ci siamo riuniti perché il degrado è in crescendo. Non si può stare con le mani in mano. Non è vero che non abbiamo consapevolezza di dove sono e come si risolvono i problemi". Secondo i promotori la partecipazione è già numerosa: "Nel gruppo che abbiamo creato su Whatsapp, siamo già in 80 – spiega Renzo Carducci -. Una partecipazione coesa e numerosa darà più forza a qualunque azione. Dobbiamo chiedere iniziative chiare, che portino risultati tangibili e che possiamo misurare". L’associazione di cittadini non è alle prime armi, infatti l’assemblea di mercoledì ha voluto ufficializzare la nascita di un comitato che "lavora ormai da quasi due anni – conclude Capuzzi -. Chiederemo un incontro con il questore e il prefetto ed incontreremo anche i rappresentanti delle varie comunità di stranieri e commercianti per chiedere anche a loro un impegno al rispetto delle regole".