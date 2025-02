Nasce a Pisa ConfTurismo, per affrontare le sfide turistiche del territorio

Pisa, 12 febbraio 2025 – Aumentare la permanenza media di turisti e visitatori sul territorio, mettere in campo azioni condivise per intercettare flussi turistici e sviluppare una maggiore sinergia con le amministrazioni locali per la destinazione della tassa di soggiorno e per piani di promozione e marketing territoriale, oltre alla richiesta di un serrato contrasto ad ogni fenomeno di abusivismo nel settore ricettivo.

Sono solo alcuni degli obiettivi e delle sfide che si pone ConfTurismo, la nuova realtà di Confcommercio Provincia di Pisa composta da nove stimati dirigenti Confcommercio, nonché imprenditori e professionisti qualificati con una lunga esperienza nel settore turistico.

Un gruppo costruito con l'ambizione di rappresentare e dare voce all'intero comparto turistico del territorio: dalle strutture ricettive alle guide turistiche, dalle agenzie di viaggi fino alla ristorazione. Il consiglio direttivo di ConfTurismo è composto dal presidente Cesare Andrisano (Villa Sonnino) e dai consiglieri: Maurizio Nardi (Presidente Vivere Pisa); Andrea Romanelli (Presidente Federalberghi Confcommercio Pisa); Giulia Antonelli (Presidente ConfParco Confcommercio Pisa - Agenzia Top5viaggi); Sergio Brizi (Presidente Confcommercio Volterra – Il Sacco Fiorentino); Antonella Cinini (Presidente ConfGuide Confcommercio Pisa); Cecilia Lami (ArtHotel Portavaldera); Daniele Moretti (Albergo Etruria); Claudio Savini (Savitar).

A guidare il guppo di ConfTurismo, in qualità di presidente, è Cesare Andrisano, pontederese di nascita e ormai samminiatese di adozione, affermato manager con esperienza internazionale nel settore del turismo e dell'informatica, ex vicepresidente della Fondazione San Miniato Promozione, direttore di Villa Sonnino e direttore di Gruppo Paim Turismo Oike Hospitality, già referente con delega al turismo per il comprensorio del Cuoio di Confcommercio Provincia di Pisa.

“Siamo felici e orgogliosi della nascita di questo nuovo gruppo”, dichiara il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli “Avere un team di imprenditori così qualificati, impegnati nella valorizzazione del turismo in un territorio così vasto come Pisa e la sua provincia, è fondamentale. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato per dare vita a questa nuova realtà: sono convinto che daranno il loro contributo alla crescita del settore e più in generale del tessuto economico del territorio. Dalla tutela del patrimonio ambientale e culturale alla creazione di percorsi formativi per gli operatori, una nuova realtà che si pone come punto di riferimento per chi promuove un turismo di qualità, strutturato e competitivo”.

“Ringrazio Confcommercio per il supporto in questa nuova sfida e tutti gli imprenditori che hanno aderito con entusiasmo”, afferma il neo-presidente di ConfTurismo Cesare Andrisano “Questo gruppo rappresenta l’unione di eccellenze che ha obiettivi chiari ed una strategia condivisa. Siamo già al lavoro per promuovere il turismo nel nostro territorio, partendo da una programmazione precisa e costruttiva. Un nuovo gruppo nato per potenziare l’attrattività turistica della città e della sua provincia, favorire sinergie tra imprese e istituzioni, sviluppare strategie innovative volte a migliorare l’esperienza dei visitatori, creare nuove opportunità di crescita e consolidare l’identità e la competitività del territorio, attraverso un gruppo aperto a tutti gli operatori e i professionisti dei vari settori afferenti al comparto turistico che vorranno dare il loro contributo”.