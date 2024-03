Nadya e il suo coraggio. Una messa per ricordarla: "Era una donna speciale"

Ieri sera una messa in chiesa. Poi oggi, si apprende, il corpo di Nadya Rehulych, 60 anni, da pochi giorni rientrata dall’Ucraina da dove è originaria per tornare al lavoro dalla donna che ha tentato di salvare, dovrebbe già essere cremato. Le ceneri torneranno nella sua terra natale. Ieri è arrivata la figlia con suo marito, stremata dal dolore. "Una donna speciale – dice l’amica Tatiana -.Nadya era qui da molti anni, conosciuta, stimata, una lavoratrice premurosa. E’ arrivata la figlia, ma devo ancora vederla". Nadya è morta nell’incendio.

L’hanno trovata accasciata, accanto alla donna che accudiva da luglio. Nadya si è accorta di ciò che stava succedendo, è salita al piano superiore e ha provato a spostare la signora. Ma ha respirato anche lei il fumo ed è morta come Bruna Maria Ciardelli, 90 anni, da tempo allettata, che appunto aveva tentato di salvare. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì e giovedì, intorno alle 4,30 del mattino, quando i parenti e vicini hanno lanciato l’allarme mettendo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto in poco tempo sono accorse le prime squadre dei vigili del fuoco di Pisa che hanno spento l’incendio mettendo in sicurezza l’edificio. ma purtroppo non hanno potuto fare nulla per le due vittime. La scoperta della tragedia, con i due cadaveri in casa, è avvenuta solo quando i pompieri sono riusciti a entrare e ad arrivare fino alla camera da letto della pensionata. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono intervenuti anche i sanitari del 118 che però non hanno potuto fare altro che accertare il decesso delle due donne ed i carabinieri della compagnia di Pontedera per le indagini. Sul posto anche il magistrato di turno, dottor Fabio Pelosi e il medico legale. Ma il quadro era chiaro- "Una tragedia immane – dice il rappresentante della comunità ucraina –. Io non la conoscevo personalmente, ma siamo rimasti tutti sconvolti da quello che è successo. Ho parlato con le amiche che conoscevano Nadya da tanti anni. Ho appreso che sarà cremata, che è arrivata la figlia e che le sue ceneri, com’è giusto che sia, torneranno nella nostra terra".

Le cause della tragedia sono accidentali. Tutto sarebbe partito dalle prese che alimentavano il letto. Da qui l’incendio si è poi esteso, ma è stato soprattutto il fumo a divampare intrappolando badante e signora.

C. B.