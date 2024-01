MusicaVerde Ora di talenti

Una città che racchiude brillanti talenti, ai quali riconoscere il valore e renderlo fruibile al grande pubblico. E’ il pensiero animatore del progetto "MusicaVerde", presentato ieri nel ridotto del Teatro Verdi, alla presenza della presidente della Fondazione Teatro di Pisa Patrizia Paoletti Tangheroni, di Marco Borghini, direttore Accademia di Musica Stefano Strata, Milli Russo, musicologa e presidente Accademia Strata, Michele Galli, direttore generale Fondazione Teatro di Pisa, e Lorenzo Corti, musicista e consigliere dell’Accademia.

Con un programma che ripercorre alcune delle più belle pagine musicali scritte dai grandi compositori tra il 1800 e il nostro secolo, la rassegna di concerti nata con l’obiettivo di valorizzare le nuove generazioni di musicisti, porterà in scena sei doppi concerti. Il primo si terrà sabato alle ore 17.30 nel Ridotto del Teatro Verdi, dove si esibiranno giovani talenti delle masterclass di chitarra, violino, violoncello e pianoforte vincitori delle Borse di Studio assegnate dall’Accademia. Novità della terza edizione è il concerto mattutino (6 marzo, ore 11) Adolescenti in musica riservato agli alunni delle scuole medie del territorio e tenuto da giovanissimi allievi della scuola ordinaria.

"Il Teatro di Pisa crede nei giovani e intende investire sulle nuove generazioni – ha affermato la presidente Paoletti Tangheroni- la rassegna, assieme all’Accademia Strata, va in questa direzione".

Il ciclo di spettacoli rappresenta il punto di arrivo di un percorso laborioso, un intenso anno di studi, che restituisce l’alta qualità di chi esegue i concerti:"I musicisti che si esibiranno sono i vincitori delle borse di studio delle Masterclass che teniamo in Accademia- commenta il direttore dell’Accademia Borghini- ogni anno scegliamo il miglior allievo di ciascuna Masterclass che, nella stagione successiva, potrà esibirsi in concerto al Teatro Verdi". La nostra città, a differenza di altre toscane, non ha un conservatorio, ma gli allievi dell’Accademia Strata rappresentano un fiore all’occhiello della musica del nostro territorio, come ha evidenziato Lorenzo Corti, musicista e consigliere dell’Accademia: "L’Accademia Strata è un tesoro per il territorio di Pisa e non solo, in assenza di un vero Conservatorio di Musica invece presente nelle vicine Lucca e Livorno. Il valore di questo tesoro è dimostrato dai docenti scelti dalla direzione dell’Accademia, dagli allievi che qui vengono da ogni parte d’Italia per perfezionarsi e dai luminosi risultati ottenuti da molti di essi".

Il teatro crede molto nell’iniziativa, che rappresenta un elemento qualitativo fondamentale per il Verdi: "il progetto dei Concerti di MusicaVerde è nato nel 2022 e il suo successo è stato immediato – ha affermato il direttore generale Galli – da allora lo presentiamo nella domanda ministeriale, contribuendo ad elevare il punteggio qualitativo della nostra domanda e quindi il valore e la reputazione del nostro Teatro".

Alessandra Alderigi