Musicastrada Festival, Natalia Doco in concerto a Calci

Calci (Pisa), 18 luglio 2023 - Natalia Doco è un' artista argentina dalla voce angelica e dalla postura da sciamana, che sa muoversi con leggerezza mixando folk latino, world music e gusto europeo. Forte di milioni di ascolti sulle piattaforme streaming, Natalia Doco si esibirà per Musicastrada Festival in una location unica, lo spazio antistante la Certosa di Calci, all'ora del tramonto. L’appuntamento è per le 19,45 di mercoledì 26 Luglio 2023. All’insegna dell’autodeterminazione femminile e dell’indipendenza artistica, Natalia Doco nella sua musica disegna un mondo meraviglioso in cui tutte le culture hanno pari riconoscimento e dignità, con uno stile impregnato della cosmogonia della sua terra, che ingloba vari elementi etno-musicali e culturali dei paesi attraversati dalla cantante (Argentina, Messico, Francia…) Così Natalia Doco racconta di sé e della sua musica: “Io sono argentina, ma sono nata e cresciuta nell’ambiente urbano di Buenos Aires, perciò prendo il folklore che mi fa vibrare e lo mescolo a piacere. Adoro la chacarera, la cumbia, il chamamé, ma li rielaboro secondo un mio stile personale, non sono una “integralista” del folklore, che ascolta uno stile e pensa di doverlo rifare secondo certi cliché prestabiliti, niente affatto”. La prevendita online è aperta. Possibilità di acquisto del biglietto la sera stessa del concerto a prezzo maggiorato.

M.B.