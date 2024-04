Musica "Spiriti Guida" a Pisa

Ogni artista, nel corso della vita incontra opere di altri autori che lo appassionano e lo guidano. Esiste dunque un legame emotivo che connette artisti di ogni genere e di ogni epoca, che riesce a diventare una delle cause nel mutare dell’arte. A dimostrazione di questo "filo rosso", Cristina Donà e Saverio Lanza porteranno in scena il loro ultimo progetto live chiamato "Spiriti Guida", martedì 16 aprile alle 21.30 sul palco del Lumière di Pisa, a cura di Toscana Produzione Musica. La Donà è una delle voci più originali della scena musicale Italiana sin dagli anni Novanta: ha contribuito a creare un nuovo modello di interprete e autrice nell’ambito della musica rock, ed è diventata una figura ispiratrice per le nuove generazioni di musicisti italiani. Saverio Lanza è uno dei più poliedrici artisti del nostro panorama musicale; con un background di conservatorio da direttore d’orchestra, ha suonato, arrangiato, diretto e composto per molti grandi artisti e per i suoi progetti solisti. I due musicisti saranno insieme in questo spettacolo che intreccia il repertorio della Donà a brani dei loro autori di riferimento: da Battisti ai Bee Gees, da Monteverdi ai Beatles, fino a Sinead O’Connor e Suzanne Vega.

A prima vista potreste sembrare due artisti con linguaggi distanti tra loro.

"Nonostante la differente formazione musicale, il nostro incontro ha portato fin da subito ad una fortissima convergenza – spiega Saverio Lanza – abbiamo pubblicato tre dischi insieme e quel che ci lega è senz’altro un’attitudine a voler scoprire, sperimentare, andare in territori distanti". .

Qual è il tema di fondo dello show che vedremo a Pisa?

"L’idea di questo spettacolo – racconta Cristina Donà – è una manifestazione dell’interdipendenza: ciò che siamo oggi è dovuto in buona parte all’influenza che gli altri hanno avuto su di noi. Che ce ne accorgiamo o meno, si è sempre accompagnati da qualcuno, anche nella musica. È una sorta di omaggio, di riconoscenza verso quegli artisti che ci hanno costantemente nutrito".

Quanto è stato impegnativo comporre questo set? "Il lavoro di preparazione a ’Spiriti Guida’ è stato piuttosto lungo: innanzitutto abbiamo dovuto capire come comporre questa narrazione, poi metterla in pratica con i brani – aggiunge Cristina Donà – e grazie alla nostra natura mista, a voler mescolarci, abbiamo raggiunto un risultato che non è una semplice esecuzione di cover, ma piuttosto una interpretazione secondo le nostre sensibilità".

Come vedete la situazione della musica italiana contemporanea?

"È difficile arrivare al grande pubblico facendo cose fuori dai consueti binari. La musica è sempre un riflesso di come funziona la società – afferma Cristina Donà – e in questo momento storico mi sembra che ci sia una minoranza forte che controlla ciò che il pubblico deve sentire o no, mentre tutto il resto soccombe. Allo stesso tempo – conclude Saverio Lanza – la creatività non sta ferma, siamo felici di scoprire ogni giorno cose nuove che vengono alla luce nel panorama musicale, anche se più sommerse rispetto al mainstream".