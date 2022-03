Musica nuova per il Festival MusikArte

San Giuliano Terme (Pisa), 28 marzo 2022 - L'Inaugurazione della stagione 2022 ha unito due aspetti diversi del Festival, la suggestione e bellezza dei luoghi classici del Lungomonte Pisano e la spinta innovativa e di crescita culturale che da sempre il Festival promuove.



ESIBIZIONE - Ad esibirsi è stato infatti il Milano Saxophone Quartet, composto da Damiano Grandesso, Stefano Papa, Massimiliano Girardi e Livia Ferrara, quattro giovani di grande talento e ormai affermatissimi nel panorama internazionale. Il numerosissimo pubblico ha potuto godere di un concerto entusiasmante. I quattro giovani artisti hanno proposto un interessante ed originalissimo programma nato dalla collaborazione con tre compositori contemporanei che hanno dedicato le loro opere al Milano Saxophone Quartet. Le composizioni eseguite hanno messo in luce le straordinarie possibilità espressive offerte dalle combinazioni timbriche dei quattro strumenti ed il pubblico è stato rapito dalla descrizione delle città nel brano Ciudades di G. Lago, dagli splendidi temi dei Tre Quadri di P.Ros ed ha applaudito con entusiasmo la coinvolgente Milano Suite di M. de Splenter. Applausi a non finire per il travolgente tango concesso come bis concesso dai musicisti Quindi per una sera non abbiamo ascoltato i grandi brani classici, che tutti abbiamo nella nostra mente, ma note nuove, originali, più difficili da seguire in una fase iniziale, ma che una volta entrati in sintonia, grazie anche ad uno strumento versatile e con un'ampia scala di espressività, ci accompagnano in salite e profondità di grande coinvolgimento. Ed è questa completezza di offerta musicale, oltre alla grande levatura degli esecutori, che rende unico questo Festival sulla scena musicale, come se non fosse già sufficiente per distinguersi l'accoglienza nelle splendide dimore storiche.Molto gradita dai convenuti è stata la presenza e disponibilità degli artisti durante il brindisi al termine del concerto, non solo per un frettoloso saluto e un complimento in più, come normalmente succede, ma impegnandosi in discussioni sull'arte, la musica, la situazione delle attività culturali oggi in Italia, dimostrando così tutta la loro professionalità e passione. A fare gli onori di casa Lucia Scatena Vicesindaco e Assessore alla Cultura del Comune di San Giuliano Terme, Sandra Landini, direttrice artistica di Fanny Mendelssohn, Agostino Agostini, delegato ADSI Delegazione Dimore Pisane e Sandro Petri, presidente dell'associazione Voce del Serchio.

M.B.