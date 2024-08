Musica leggera in Cavalieri. Colapesce e DiMartino da Marenia al Summer Knitghs

In programma il 18 agosto scorso in piazza delle Baleari a Marina di Pisa ma annullato per maltempo, il concerto di Colapesce e Dimartino sarà recuperato lunedì 2 settembre alle 21.30 eccezionalmente in piazza dei Cavalieri che già ospita il “Pisa Summer Knights”. "Grazie alla disponibilità degli artisti stessi e alla collaborazione di Leg – spiega l’assessore al turismo, Paolo Pesciatini – la manifestazione è stata riprogrammata conservandola nella rassegna “Marenia non solo Mare”, pur tenendosi in piazza dei Cavalieri. Sarà a ingresso gratuito anche a dimostrazione dello stretto legame e della continuità della città con la sua vista mare: il litorale pisano caratterizzato da Marina, Tirrenia e Calambrone che hanno visto dispiegarsi per tutta l’estate il ricchissimo calendario di iniziative accessibili a tutti e gratuite che terminerà il prossimo 8 settembre con i fuochi d’artificio. Non potevamo perdere l’occasione di fare esibire nel nostro contesto cittadino Colapesce e Dimartino - continua Pesciatini - anche a seguito delle numerose sollecitazioni ricevute da cittadini e turisti, desiderosi di non perdere questa opportunità che la rassegna offre per la sua importanza, peraltro gratuita, nonché come segno della nostra ospitalità".

“Marenia – Non solo Mare” è organizzata e promossa dal Comune di Pisa, tramite l’Assessorato al Turismo, con la compartecipazione della Camera di Commercio Nord Ovest e la collaborazione di Teatro di Pisa, Confcommercio Pisa, Proloco Litorale Pisano ed Eliopoli. Il cartellone di eventi coinvolge Marina, Tirrenia e Calambrone con incontri, presentazioni, concerti, spettacoli per bambini e talent show, tutti a ingresso gratuito. Per informazioni: www.mareniaestate.it