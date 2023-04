Museo di Storia Naturale: Alfred Russel Wallace e la Sala della Biodiversità

Calci (Pisa), 24 aprile 2023 - Sabato 6 maggio 2023 il Museo organizza una serie di visite guidate tematiche alla Sala della Biodiversità con un approfondimento sulla figura di Alfred Russel Wallace. Le visite rientrano nel calendario di eventi denominato #IniziativaWallace. WALLACE - Alfred Russel Wallace (1823-1913) è stato un importante zoologo ed esploratore britannico del quale quest’anno si celebra il 200esimo anniversario dalla nascita. Oltre a essere ritenuto uno dei padri della biogeografia, è noto anche per aver presentato, insieme al più famoso Charles Darwin, la teoria dell’evoluzione per selezione naturale. VISITE - Le visite rientrano nel calendario di eventi denominato #IniziativaWallace, ideato da una rete di musei italiani per ricordare la figura di Wallace nel corso del 2023. Nell’ambito di questa iniziativa il Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa ha dedicato idealmente la Sala della Biodiversità a Wallace per tutto il 2023. All’interno della sala è stato allestito un pannello esplicativo con una sua breve biografia e con un approfondimento sui suoi studi relativi alla biogeografia. Le visite, tenute da Simone Farina, curatore della Sala della Biodiversità, avranno la durata di circa 40 minuti e si svolgeranno in tre turni con inizio alle 15.00, 16.00 e 17.00. COME PARTECIPARE - Il costo è di 10 euro per gli adulti e 4 euro per i bambini, comprensivo di ingresso e visita guidata. Eccezionalmente, per la giornata del 6 maggio, con lo stesso biglietto sarà possibile visitare tutte le esposizioni permanenti, l’Acquario e la mostra temporanea “Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale”. Per i dipendenti dell’Università di Pisa è previsto un biglietto ridotto a 5 euro, per gli studenti dell’Università di Pisa le visite sono gratuite. La prenotazione è obbligatoria previa compilazione del modulo on line presente al link: https://tinyurl.com/2p883umk. ALTRI EVENTI - Tra gli altri eventi sono previste visite guidate nei giorni di festa. Il Museo di Storia Naturale, in collaborazione con Feronia APS, organizza una serie di visite guidate durante i giorni di festa nazionale per far conoscere le proprie straordinarie collezioni. Inoltre, Bioblitz Monte Pisano, evento aperto a tutti, dedicato all’esplorazione e alla scoperta delle specie che popolano il Monte Pisano. Michele Bufalino