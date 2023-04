Musei, mappa delle aperture Due giorni di visite e promozioni

I turisti sono attratti ancora dalla Torre (Confcommercio annuncia il tutto esaurito per le feste), ma Pisa è davvero molto altro. A partire dai tanti musei che quest’anno resteranno per lo più aperti con grande sforzo. Da migliorare, in generale, la comunicazione online proprio per informare e orientare i visitator.

Palazzo Blu (lungarno Gambacorti), è "open" a Pasqua e Pasquetta, e propone la mostra "Immagini dal Ventennio. Pisa e il regime fascista (1922-1943)" che è stata prorogata fino al 1° maggio, da venerdì parte anche l’esposizione di National Geographic per il ciclo "Explore" dedicata all’esplorazione delle terre emerse. Sempre visitabili anche i tesori permanenti con orario lungo: 10-20 ultimo ingresso alle 19. Info: 050-916 950.

Il Museo della Grafica, lungarno Galilei 9, in occasione della mostra "I colori dell’anima. Giuseppe Viviani (1898-1965)", sarà sempre aperto da lunedì a domenica, 10-20. Info: 050-2216060. "Pasqua in tutti i sensi" (6 e 7 aprile 2023, 8:15-14:15, laboratorio per bambini 6-11 anni).

Museo delle Navi Antiche in lungarno Simonelli. Il nuovo orario di Primavera prevede l’apertura, martedì, mercoledì e giovedì 10-14, venerdì, sabato e domenica 10:30-18:30. Ma a Pasqua la struttura resterà chiusa. Aperta, invece, per il lunedì "dell’Angelo" 10.30-18.30. 050 8057880.

Museo di Palazzo Reale (lungarno Pacinotti): Pasqua e Pasquetta aperto 9-13.30 con visita guidata gratuita alle 11. Info: 050 926573.

Museo di San Matteo (piazza San Matteo in Soarta) 9-13.30 Pasqua ultimo ingresso 13, Pasquetta aperto 9-13.30 con visita guidata gratuita. Martedì 11 chiuso. 050 541865.

La Pasqua in Gipsoteca (piazza San Paolo all’Orto) si festeggia il 6 aprile con una caccia alle statue e un laboratorio creativo per bambini 6-11 anni. 050 2211278. Giorni di chiusura proprio domenica e lunedì.

Orto Botanico (via Ghini) sarà aperto nei due giorni di festa 8.30-19, ultimo accesso alle 18. 050 2211310.

Antonia Casini