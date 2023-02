Mura di Pisa oltre i 100mila visitatori annui

Pisa vista dall’alto ha espresso ancora una volta il suo grandissimo potenziale attrattivo. Sono state oltre 100mila le presenze nel 2022 sulle Mura di Pisa, tornando ai numeri pre-Covid. A conferma che "Pisa va oltre i Miracoli", afferma l’assessore al Turismo, Paolo Pesciatini, applaudendo ai risultati raggiunti e annunciando nuove iniziative per fare della città un polo attrattivo a 360 gradi: è questa la grande sfida che sta portando avanti da cinque anni il suo assessorato.

In considerazione dei grandi numeri che stanno frequentando il camminamento in quota, un esempio di architettura militare del XII secolo di grande valore storico e culturale, le misure di accoglienza e di sicurezza saranno rafforzate, grazie al contributo del Club Soroptimist di Pisa, e di altri nove club cittadini, "entro l’inizio della primavera saranno installati circa cinque defibrillatori lungo il percorso per visite in piena sicurezza.

Alla presentazione dei numeri e delle novità relative al camminamento erano presenti oltre all’assessore Pesciatini, la responsabile CoopCulture per le Mura di Pisa, Michela Pezzini, Raffaele Zortea (CoopCulture), Eleonora Agostini (Soroptimist Pisa) e la storica Gabriella Garzella.

"Il nostro obiettivo è quello di far conoscere tutto il nostro contesto nelle sue bellezze e articolazioni con un’attenzione particolare anche alla sicurezza dei nostri visitatori. Il percorso il quota della cinta muraria costituisce un punto di vista privilegiato per godere della città, dei suoi monumenti e per conoscere la sua cultura e la sua storia. Tante le iniziative svolte, in corso e in programma per la prossima primavera. Per ultimo il coinvolgimento delle scuole cittadine in occasione delle Giornate Galileiane", spiega Pesciatini. "Dopo due anni segnati dai problemi legati dalla pandemia, superati grazie alla stretta sinergia tra le cooperative che gestiscono le Mura e l’amministrazione. Nel 2022 abbiamo registrato un netta crescita – dice la responsabile CoopCulture per le Mura di Pisa, Michela Pezzini –. Dal 25 marzo, giorno del Capodanno Pisano e inizio della stagione turistica pisana, la cinta muraria tornerà ad essere aperta al pubblico tutti i giorni dal lunedì alla domenica, per tutto il periodo primaverile, estivo e autunnale fino a ottobre".

"Anche per quest’anno – evidenzia Raffaele Zortea – avremo una ricca proposta di appuntamenti speciali: Night Experience, Festival Cosplayer, danza, visite naturalistiche alla scoperta delle piante e degli animali che vivono le mura medievali, visite storiche, yoga panoramico, visite in notturna, laboratori per bambini e molto altro. Oltre a questo i visitatori per orientarsi e informarsi su ciò che vedono dall’alto potranno usufruire sia della nuova applicazione gratuita sia della cartellonistica rinnovata, che permetteranno una visita più coinvolgente e informata".

Ilaria Vallerini