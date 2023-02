Muore schiacciato dal trattore ribaltato e finito in un fosso

PISA

Tragico incidente ieri pomeriggio nella zona di Nozzano Castello in via di Filettole. Un uomo è rimasto ucciso sotto al suo trattore che si è ribaltato in un piccolo fossato a breve distanza dal fiume Serchio.

La vittima è Paolo Mingaroni, pensionato, 68 anni appena compiuti, abitante nella vicina Filettole nel comune di Vecchiano. Secondo una prima ricostruzuione stava andando a prendere della legna in un terreno di sua proprietà lì nelle vicinanze, quando il mezzo si è ribaltato giù da un poggio, schiacciandolo fatalmente.

L’intervento del 118 è scattato ieri intorno alle 17.40 quando un passante ha notato il piccolo trattore ribaltato e ha dato l’allarme.

Purtroppo l’uomo era deceduto già da un po’ di tempo, come hanno poi appurato i soccorritori.

Sul posto sono intervenuti l’automedica di Lucca, un’ambulanza della Misericordia di Lucca, i carabinieri e i vigili del fuoco.

I militari, una volta constatato il decesso e la dinamica della tragedia, hanno avvisato il magistrato di turno, la dottoressa Sara Polino, che ha concesso il nullaosta alla rimozione della salma.

Nessun dubbio che si sia trattato di una tragica fatalità. Paolo Mingaroni lascia nel dolore la moglie e un figlio, accorsi sul luogo della tragedia nel tardo pomeriggio.