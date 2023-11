Muore negli uffici della polizia. Suona campanello e si sente male. Inutili tutti i tentativi di soccorso

Un malore fatale proprio mentre suona il campanello degli uffici della polizia postale a Ospedaletto. E’ una vicenda con un epilogo drammatico e amaro quella avvenuta ieri mattina alle 9.30 davanti all’ingresso del Centro Operativo per la sicurezza Cibernetica - Polizia Postale in via Emilia. Carmelo Guttadauro, 78 anni di Navacchio, pensionato, ha prima suonato il campanello poi si è accasciato a terra come impresso nelle registrazioni delle telecamere di videosorveglianza e visto in tempo reale dagli agenti.

I poliziotti hanno subito richiesto l’aiuto del 118 ma, nell’attesa dei soccorritori, hanno praticato tutte le manovre necessarie per il primo soccorso e la rianimazione. Nonostante il massaggio cardiaco e i corsi effettuati, purtroppo, per il 78enne non c’è stato niente da fare. Le manovre di rianimazione sono proseguite anche dentro gli uffici, ma ogni sforzo si è rivelato inutile: Carmelo Guttadauro è deceduto, come spiega la polizia, per un infarto.

Immediati sono scattati tutti gli accertamenti di rito, ma – una volta ottenuto il nulla osta del magistrato – la salma è stata messa a disposizione dei familiari. Nello specifico della figlia di Carmelo Guttadauro che è stata rintracciata e ha raggiunto la polizia a Ospedaletto. Il 78enne era vedovo e risiedeva a Navacchio. Sul posto è giunta anche la polizia scientifica per tutti i controlli necessari. E’ impossibile, al momento, stabilire perché Guttadauro si trovasse proprio davanti all’ingresso della Postale: è possibile che volesse sporgere una denuncia per reati informatici oppure che volesse semplicemente chiedere delle informazioni.