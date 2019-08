Tirrenia (Pisa), 20 agosto 2019 - Un uomo è morto stamani, 20 agosto, mentre faceva il bagno davanti allo stabilimento balneare della Croce Rossa, a Tirrenia, sul litorale pisano. Il corpo dell'uomo è stato recuperato dal personale di salvataggio dello stabilimento insieme ai bagnini dello stabilimento accanto. Sul posto ci sono anche i carabinieri per raccogliere le testimonianze e chiarire l'accaduto. Secondo le prime informazioni, non è escluso che l'uomo possa avere avuto un malore mentre si trovava in acqua e non sia riuscito a tornare a riva. Quando i bagnini hanno individuato il corpo e lo hanno riportato a terra era già privo di vita.

© Riproduzione riservata