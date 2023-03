Muffe e cibo scaduto Multato titolare di bar

I carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno hanno sottoposto a sequestro 200 chilogrammi di alimenti conservati all’interno di un’attività con servizio bar e ristorazione a Collesalvetti.

I militari del NAS hanno accertato che nell’esercizio commerciale controllato c’erano varie tipologie di prodotti alimentari confezionati destinati alla somministrazione che riportavano in etichetta la data di scadenza e il termine minimo di conservazione oltrepassato di validità, così da disattendere le procedure del manuale di autocontrollo che prevede il ritiro dei prodotti non conformi. Durante l’spezione i carabinieri hanno rilevato anche la presenza di gravi carenze igienico-sanitarie come la presenza di muffe sulle pareti dell’attività commerciale, sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni, promiscuità di conservazione degli alimenti con materiale non pertinente all’attività.

Al titolare dell’esercizio, un 77enne residente Nella provincia di Pisa, oltre al sequestro degli alimenti per un valore stimato di 1500 euro, è stata inflitta una sanzione amministrativa di 2000 euro. Sono state inoltre informate le autorità competenti.

I controlli dei caranieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno proseguiranno nei prossimi giorni su tutto il territorio provinciale, in collaborazione con l’Arma territoriale.

Lo faranno a tutela della salute pubblica per garantire la sicurezza e prevenire la contraffazione degli alimenti per i quali occorre il più rigoroso rispetto della normativa vigente per prevenire potenziali rischi per i consumatori.