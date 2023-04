Mozione sul sistema aeroporti Ok all’unanimità in consiglio

La Lista civica "Un cuore per Vecchiano" si dichiara soddisfatta per l’approvazione all’unanimità ricevuta dalla mozione presentata in consiglio comunale riguardante il sistema aeroportuale della Toscana. "Avevamo chiesto fin dall’inizio un esito unitario, perché l’aeroporto di Pisa è un bene pubblico comune non solo del nostro territorio ma di tutta la Toscana- dichiara il consigliere Vincenzo Carnì -la sua centralità strategica nel futuro prossimo del trasporto aereo doveva essere riconosciuta al di là degli schieramenti". Nella mozione si sono messi in evidenza alcuni punti fondamentali legati all’allarme ecologico ed ambientale, ponendo l’accento sul fatto che riconoscere la centralità di Pisa permette di non gravare eccessivamente sulle zone della Piana fiorentina, campigiana, senese e cretese, con un impatto forte di inquinamento ambientale e cementificazione. Il consigliere ha ricordato, attingendo anche da esperienze personali, le problematiche legate allo scalo di Peretola:" io mi trovavo al Cto di Firenze, quel luglio del 1997, quando è successa la strage dell’Air France con la morte del pilota, purtroppo l’aeroporto di Firenze ha grandi criticità ambientali e strutturali, che non dobbiamo dimenticare".

L’unica richiesta fatta dai partiti di centrosinistra di governo e dall’altra opposizione di centro destra, riguarda l’articolo 11 del testo integrale della mozione, relativo alla contrarietà ad ogni progetto di seconda pista di Peretola: "Abbiamo trovato i partiti con le idee molto confuse- commenta Carnì- hanno le loro contraddizioni interne e problemi con una dirigenza fiorentina e nazionale, che purtroppo si attarda a difendere progetti sbagliati, bocciati in ogni sede".

Alessandra Alderigi