Massa Carrara, 31 maggio 2021 - La salvezza per lei è l’Opa di Massa, l’ospedale del cuore della Fondazione Monasterio. Lì la piccola, un anno appena, ha trovato l’altissima professionalità necessaria a curare la grave patologia cardiaca congenita che le avrebbe impedito di sopravvivere, ma anche una grande umanità. Quella che ancora nella sua breve vita in un paese dell’est Europa non aveva trovato, né dalla madre che l’ha abbandonata, né dalle molte strutture sanitarie che l’hanno rifiutata. Ha affrontato un lungo volo gestito dalla 46ª Brigata Aerea, altamente specializzata in operazioni di soccorso sanitario. Quindi all’aeroporto di Pisa ha trovato ad accoglierla un team scelto composto da medici e infermieri anestesisti-rianimatori e neonatologi dell’Opa, e in ospedale l’équipe pronta ad operarla per stabilizzare le sue condizioni e consentirle di crescere.

E’ solo l’inizio per lei: dovrà affrontare un secondo grande viaggio per la vita nei prossimi mesi quando sarà sottoposta ad un altro intervento per correggere il grave difetto cardiaco congenito. La piccola, dopo essere stata abbandonata dalla madre, ha trovato una persona disposta a donarle l’amore che le era mancato. Le ha preparato una valigia e l’ha portata con sé in aereo. Direzione: Massa, ospedale del Cuore. "Il nostro team è specializzato proprio nell’accoglienza e nel trasporto in sicurezza di neonati e bambini critici – spiega Paolo Del Sarto, direttore di Anestesia e Rianimazione –. Riusciamo a garantire questa attività per i piccoli pazienti provenienti da tutto il mondo e siamo una delle poche strutture capace di farlo in regime di urgenza. Per consentire queste attività non c’è soltanto necessità di grande competenza tecnica, ma anche di grande umanità. Voglio ringraziare tutto il nostro personale e l’anestesista Alexandru Morosan e l’infermiera Silvia Macuzzi".

Ora la piccola ha potuto tornare a casa e potrà crescere nell’amore della famiglia che l’ha accolta finché non sarà in condizioni di affrontare il secondo intervento. Fino ad oggi, come spiega il dottor Vitali Pak, direttore di Cardiochirurgia Pediatrica e del Congenito Adulto, ha dovuto vivere in ospedale a causa delle sue condizioni cliniche.

E.R.