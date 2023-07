"Movida e immigrazione Un presidio permanente"

PISA

"A braccia aperte e con estrema fiducia accogliamo il nuovo questore a cui chiediamo un incontro. E smentiamo categoricamente che le rilevazioni di immissioni acustiche siano partite o partano in questi giorni. E’ il tribunale che decide". I rappresentanti dei comitati sono estremamente fiduciosi su quanto farà il nuovo numero uno della questura Sebastiano Salvo. "Ha messo nella sua linea programmatica il problema della mala movida e dell’immigrazione – dice Giuseppe di Vetta di Vendesi Vettovaglie – ammettendo che questi due fenomeni sono all’ordine del giorno delle cronache cittadine di Pisa e non solo. Lo stesso questore ha poi dichiarato che Pisa è un unicum da questo punto di vista". Insomma il questore Salvo ha subito centrato due delle problematiche che attanagliano la città ormai da decenni sia la mala movida nel centro storico sia il degrado sociale di spaccio ed alcol che impera in zone come la stazione. "Vorremo essere ascoltati, magari con un incontro ad hoc con il nuovo questore – dicono dai comitati cittadini – I residenti hanno una percezione diretta ed immediata del fenomeno della mala movida. Lo subiamo da anni ormai e ci permettiamo di avanzare una proposta che può dare un po’ di sollievo nell’immediato e cioè che il questore si faccia attore di un servizio, un presidio permanente multi forze da mettere nei luoghi ormai tristemente deputati alla mala movida. Il nuovo questore ha inoltre esperienza in questo ambito provenendo da una città difficile come Genova".

Ed a proposito del fenomeno della mala movida, a maggio c’è stata una svolta importante dal punto di vista giuridico perché è stato lo stesso Comune a chiedere al Tribunale, la nomina di un consulente tecnico (Ctu) che dovrà "eseguire le opportune rilevazioni fonometriche ed acquisire ogni altra informazione necessaria". Queste rilevazioni dovrebbero dare risulti tecnici (non ancora giudiziali) nel volgere di 4-6 mesi come scritto su La Nazione. "Abbiamo letto invece su altri organi di informazione – precisa Di Vetta – che le rilevazioni sarebbero partite proprio ieri. Smentiamo questa notizia". In effetti, far partire le rilevazioni acustiche nei momenti di "relativa" calma, alle soglie di agosto con la città che si spopola, non avrebbe avuto un gran senso di opportunità tecnica.

Carlo Venturini