Maxifesta e baccano fino all’alba. La protesta dei residenti

Pisa, 18 aprile 2023 - "Chi ha dato il permesso per il festone a Palazzo Ricci? Il rettorato? Il Comune? Chi si è reso connivente con quanto accaduto?". Lo chiede con una mail di posta certificata, un residente di via Santa Maria e resa nota a La Nazione dal comitato di Santa Maria. La mail di forte protesta e sdegno, potrebbe essere spillata all’articolo sulla "giungla alcolica ed alcolizzata" uscito due giorni fa. Che ci fosse stato un "caos extra- ordinario" nella notte tra venerdì e sabato (14-15 aprile) era chiaro già dalle proteste dei residenti di Borgo stretto, via delle Case dipinte, via dei Mercanti. Ora si aggiungono anche altre zone nel quartiere Santa Maria. La mail certificata è stata spedita al rettore Riccardo Zucchi, alla prorettrice per la coesione della comunità universitaria, Enza pellecchia ed a vari uffici del Comune. La mail scrive testualmente: "Nella notte fra Venerdi 14/04 e 15/04 presso la facoltà di lettere in via del Collegio Ricci,si è tenuta una festa di studenti che si è protratta oltre le 4 di notte con musica altissima udibile in via Santa Maria, Piazza Dante, Via L’Arancio". Caos dunque proveniente da un edificio di proprietà del nostro ateneo.

"Quella musica ad altissimo volume non ha consentito a me ed altri del quartiere di dormire e questo, dopo una settimana di lavoro": continua la mail di protesta. L’andazzo che ha preso la vita notturna negli ultimi 15 anni è che il venerdì è un "po il piomba liberi tutti" e cioè che il giorno dopo, uffici, scuole, negozi, servizi di trasporto siano tutti chiusi per cui si può fare bisboccia fino all’alba. Il residente infatti scrive: "Come molte altre famiglie, ho figli che il sabato vanno a scuola. Immaginate come possa essere stato il rendimento il giorno dopo". Ovviamente è scattata la chiamata alla Polizia per cercare di far cessare almeno la musica ma come molto spesso avviene: "La polizia interpellata non era a conoscenza di nulla ed, essendo presenti centinaia di ragazzi anche visibilmente ubriachi, non è intervenuta".

La pec inviata conclude si conclude così: "Cortesemente, vorremmo capire: chi ha dato questa autorizzazione e secondo quali criteri; come ha vigilato e fatto in modo che sia garantita la quiete pubblica e il rispetto dei limiti di legge per quanto riguarda i rumori i disturbi quiete pubblica; attendiamo conferma che quanto accaduto non si verifichi più con le relative azioni". E poi ancora: "L’università dovrebbe garantire educazione e civiltà, rispetto per la comunità, simbiosi con la città ed i residenti, non certo agevolare ed essere connivente con simili comportamenti". La sensibilità dimostrata dal rettore su questi argomenti è notoria quindi si scongiurerà il ripetersi di queste situazioni.