Giungla alcolica in centro a Pisa, schiamazzi fino all'alba

Pisa, 17 aprile 2023 - "Una giungla alcolica ed alcolizzata". L’espressione usata dai residenti del centro storico ed appartenenti ad alcuni comitati, suggella l’ennesima fotografia notturna di una malamovida incontenibile che rende la nostra città una creatura alla Louis Stevenson, una Dottor Jekill e Mister Hyde. Fiumi di alcol fino a notte fonda, trasformano il centro storico in una "bestia incontenibile fino all’alba". A volte va tutto bene, le sirene delle ambulanze non suonano ma a volte si sfiora la tragedia come accaduto alla 22enne precipitata dalle spallette di Lungarno Pacinotti e che ha riportato una forte contusione allo zigomo ed alla tempia. Una coppia di residenti della zona di Borgo Stretto, ci scrive. "Siamo stati abituati in questi anni al peggio del peggio. Quello che è successo nella notte tra sabato e domenica non l’avevamo ancora vissuto. Praticamente era come stare come in una giungla di vandali alcolizzati. Gente parecchio peggio degli animali che stanno nella giungla. Botte alle serrande, urla, schiamazzi". I residenti continuano nel loro racconto.

"Alle due è iniziato tutto. Era evidente che si trattasse di giovani fuori di testa con un viavai continuo di questi incivili che si sono accaniti tra Borgo, Piazza delle Vettovaglie fino almeno alle 5 del mattino quando finalmente è cessato tutto". Altri residenti sono preoccupati del fatto che la situazione possa solo peggiorare. "Ma ci rendiamo conto che siamo solo all’inizio? La bella stagione, chiamiamola così, è solo all’inizio. E lo ripetiamo da anni, e cioè che il centro storico non si merita un delirio del genere. E’ troppo, troppo ingolfato di giovani, studenti, bar, pub, kebabbari. Il centro storico è una polveriera ed è tutto concentrato qui in queste quattro strade e tre piazze". Quindi scatta un duplice problema per ora irrisolto: il decentramento della movida e la sicurezza. Chi ci ha contattati in redazione dichiara: "Ma chi dovrebbe o potrebbe intervenire a riportare la normalità tra le due e le cinque del mattino? E’ possibile che in quella fascia oraria in pieno Borgo stretto non sia passata una volante della questura, una pattuglia dei carabinieri?".

Sul decentramento della movida, il coordinamento dei comitati ha speso fiumi di inchiostro senza che mai sia stato fatto un vero tavolo con le autorità competenti così come hanno chiesto orari ridotti di somministrazione degli alcolici e la partecipazione dei comitati dei cittadini al tavolo del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, visto che lì seggono da sempre le associazioni di categoria del commercio.